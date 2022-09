El PRI le apuesta a la alianza: Osorio Chong apuntala victoria electoral sólo si lo acompaña el PAN y PRD

Miguel Ángel Osorio Chong sólo ve la posibilidad de ganarle a Morena si el PRI va en alianza (Foto: Instagram / @mosoriochong)

Miguel Ángel Osorio Chong, senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que él y toda la bancada en el Senado de la República apuestan por la alianza para las elecciones de 2023 y 2024.

Durante una conferencia de prensa celebrada este martes 6 de septiembre, el coordinador de la bancada tricolor en la Cámara Alta dijo: “vamos por la alianza, no hay alguno (de los legisladores) que le puedas preguntar y no esté de acuerdo con ello. A mí, que se me quería señalar que estaba en contra de esa alianza, están equivocados”.

“Quiero la alianza por nuestro país, porque las circunstancias del país están complejas, difíciles tenemos que hacer todo por conservar esta alianza”

La bancada del @PRI_Nacional en el @senadomexicano anuncia que NO está de acuerdo con la iniciativa de diputados del PRI para prorrogar al 2028 el auxilio del Ejército en seguridad pública. pic.twitter.com/mCKZozKbUX — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 6, 2022

Particularmente, con la posibilidad de victoria que tienen los partidos de oposición ante Morena, el senador reconoció como “la única forma de ganar en este momento”. Asimismo, la marcó como pertinente, pues en todo el mundo suceden este tipo de alianzas, por lo que urgió a la participación de ésta en 2023 y 2024.

Esta declaración salió en un contexto complicado para el PRI, pues desde 2018, el tricolor se ha dedicado a perder territorio de gobierno y representación en el legislativo federal, esto porque en las elecciones donde se renovó el Congreso de la Unión pasó de tener 55 senadores a 13; de igual modo, en San Lázaro pasaron de 199 a 47.

También perdieron la presidencia y casi todos los estados donde antes gobernaban, de tal modo que, por sí solo, de las 30 elecciones locales que se han realizado, sólo ha ganado en Durango. Al poner esto en contexto con las elecciones de 2023, donde se renovará gobernador en Coahuila y Estado de México, ambas del PRI, deben de buscar la mejor metodología para poder preservar el territorio que les queda.

Aunado a esto, en 2024 se definirá la presidencia de México, se votará por una nueva jefatura de gobierno de la ciudad de México y ocho estados cambiarán de poder ejecutivo (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), por lo que la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, debe de establecer una estrategia eficaz ante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, quienes llevan la ventaja en las encuestas.

Delfina Gómez es el perfil de Morena para el Estado de México (Foto: Cuartoscuro)

Y es que de acuerdo con múltiples casas encuestadoras, las y los candidatos que pudieran llegar a emanar de la llamada Cuarta Transformación (4T) son los que encabezan las preferencias electorales, algo que se ve reflejado en diferentes escenarios para las elecciones presidenciales, donde Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Se debe destacar que la coalición Va por México, promovida por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos desde Sí por México, aunque ha mantenido algunas gubernaturas, la mayoría son con las y los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), tal como ocurrió en Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes; sin embargo, tanto en territorio como en San Lázaro, Va por México, aún con Movimiento Ciudadano (MC) de su lado, siguen siendo minoría.

Finalmente, en las elecciones del Estado de México, Morena ya cuenta con un perfil para la gubernatura: Delfina Gómez, quien hasta hace unas semanas era la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por su cuenta, el PRI, PAN y PRD no han definido perfil ni metodología para asignar candidato único de los partidos; no obstante, el perfil de Acción Nacional, Enrique Vargas, es el más popular de la alianza.

SEGUIR LEYENDO: