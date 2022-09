La apuesta de José Ramón Fernández si el América es campeón

La figura del antiamericanismo aseguró que las Águilas serán campeonas por ello apostó a su favor (Video: Twitter/@futpicante)

Con la reciente victoria del club América, la afición empezó a visualizar la posibilidad de que Las Águilas lleguen a la liguilla y compitan por el campeonato del Apertura 2022 de la Liga MX. Pero, no solo los fanáticos consideraron aquella posibilidad pues uno de los analistas deportivos más reconocidos en la televisión deportiva aseguró que “ya le toca” ser campeón a los de Coapa.

José Ramón Fernández, ícono del antiamericanismo, fue el comentarista que se encargó de afirmar que los pupilos de Fernando Ortiz están en las condiciones para levantar el trofeo del Apertura 2022. Luego de su octava victoria al hilo, Joserra no dudó en apostar que América saldrá campeón e incluso se animó a explicar qué haría si no se cumple su proyección.

Durante Fútbol Picante de ESPN, José Ramón encaró a David Faitelson y frente a Hugo Sánchez, Roberto Gómez Junco y Jorge Pietrasanta aseguró que América saldrá campeón y si ocurre lo contrario pondrá en juego su cabellera. Cuando los comentaristas deportivos estaban conversando sobre el resultado del América sobre el Atlético de San Luis, Joserra compartió su impresión de quién será campeón.

José Ramón Fernández aseguró que América está para ser campeón del Apertura 2022

En cuanto Faitelson escuchó el “presentimiento” que tiene José Ramón de la escuadra azulcrema, se fue en contra de él pues recordó cómo se ha expresado Joserra a lo largo del torneo y sentenció que no tiene los argumentos suficientes para asegurarlo pues aún restan cuatro fechas regulares del torneo.

La conversación se desenvolvió de la siguiente manera. Faitelson empezó retando a Joserra: “Yo no estoy contento, pero no se puede tapar el sol con un dedo, primero hablas de una campaña y ahora hablas del arbitraje”, “no, no, ya vas a empezar con lo mismo, yo nomás lo que dije le toca y nada más”, respondió José Ramón Fernández.

“Por Dios José Ramón, está jugando bien este América, todavía no es campeón, claro, le falta lo más complicado”, sentenció Faitelson. El ex colaborador de Azteca Deportes argumentó “eso lo tienes que probar”.

América ligó 8 victorias consecutivas en la Liga MX.

Y es que ante la insistencia de Faitelson, José Ramón apuntó que lo probará el día que el América levante el trofeo del Apertura 2022 y fue ahí cuando explicó qué le haría a su compañero de Fútbol Picante para que deje de hablar en su contra. “Es un presentimiento”, insistió José Ramón. “Y no creo que lo puedas probar”, retó Faitelson.

“Se puede probar si es campeón el América y ese día te corto la lengua en vivo, un pedacito nada más”, recalcó Joserra. ” Y si no pasa eso José Ramón ¿qué te hago yo a ti?, si el América no es campeón ¿qué te hago yo a ti?”, pidió David. Así que José Ramón finalizó: “Córtame el pelo”.





