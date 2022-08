Nuevo escándalo en la FMF: FIFA podría sancionar a la Selección Mexicana por el caso Zendejas (Foto: FIFA, Twitter/@julioordz10, Facebook/Selección Nacional de México)

La Selecicón Mexicana podría vivir un nuevo escándalo a escasos meses del Mundial, pues luego de la última convoatoria de Gerardo Martino para el partido amistoso contra Paraguay, la ausencia de Alejandro Zendejas llamó poderosamente la atención debido a su extraordinario momento con el Club América.

Su no convocatoria levantó todo tipo de cuestionamientos hacia la figura del Tata y su cuerpo técnico, principalmente por incluir nombres en estado de forma inferior como Rodolfo Pizarro y Uriel Antuna, por lo que de inmediato se pusieron en marcha indagaciones de distintos reporteros de fuente para conocer la razón.

Conforme pasaron las horas, se fue haciendo viral la posibilidad de que Zendejas nunca haya hecho su cambio de selección ante la FIFA, algo que fue confirmado más tarde por ESPN; por lo que en el papel y tras disputar el Mundial sub-17 de 2015 con Estados Unidos, el mediocampista mantiene la obligación de representar únicamente al combinado de las Barras y las Estrellas.

Alejandro Zendejas ya fue convocado con México durante la gestión de Gerardo Martino (Foto: Instagram/@azensaa_)

El problema es que el 28 de octubre de 2021, Alejandro Zendejas debutó de manera oficial con la Selección Mayor de México en un partido amistoso contra Ecuador. El futbolista originario de Ciudad Juárez disputó 23 minutos y, seis meses después, fue titular en otro amistoso contra Guatemala.

Ambos compromisos no ocurrieron en Fechas FIFA, por lo que solamente fueron convocados elementos de la Liga MX y, de acuerdo con ESPN, no serían considerados de “Clase A”, discurso que debe mantener la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y así evitar una sanción.

La FIFA ya investiga el caso Zendejas:

Este escándalo ha provocado que la situación llegue a las oficinas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), pues según pudo corroborar ESPN, el máximo organismo de fútbol ya tene el caso sobre la mesa.

“La FIFA investigará este asunto. Por favor, comprenda que no podemos hacer más comentarios en este momento”, le mencionaron al portal antes mencionado.

Alejandro Zendejas jugó en selecciones juveniles de los Estados Unidos. Posteriormente representó a México en torneo inferiores (Foto: Twitter/ @AlexZendejas8)

De acuerdo con la FIFA, a menos que presenten una solicitud para cambiar de asociación nacional, conocida popularmente como el One Time Switch para jugadores con ciertas característcias, “cualquier jugador que ya haya participado en un partido (ya sea en su totalidad o en parte) en una competencia oficial de cualquier categoría o cualquier tipo de fútbol para una asociación no puede jugar un partido internacional para un equipo representativo de otra asociación”.

La dificultad del caso pasa por que aquellos partidos sí contabilizaron para el Ranking FIFA y existe la posibilidad de que sean catalogados como ”Clase A”, al ser de selección mayor, por lo que es probable que la FMF y el propio futbolista reciban una sanción si se concreta la investigación.

¿Qué le puede pasar a la Selección Mexicana?

La sanción en estos casos es mínima, pues es una derrota administrativa de 3-0 en el partido además de una multa económica, ya que no habían puntos de por medio; sin embargo, de acuerdo con el periodista mexicano y ex miembro del equipo de comunicación de la FIFA, Martín del Palacio, este tipo de casos no se persiguen de oficio y debería de haber una denuncia de la parte afectada.

En conclusión, la posibilidad de que Zendejas y la Selección Mexicana hayan incurrido en una alineación indebida es bastante alta, pues no importa que los partidos jugados hayan sido fuera de Fecha FIFA, en especial por su injerencia en el ranking, por mínima que haya sido.

Lo consiguiente podría involucrar más al propio Zendejas y ahora necesitará una aclaración para ser convocado por cualquier selección, ya sea estadounidense o mexicana, por lo que la posibilidad de Mundial luce cada vez más lejana.

