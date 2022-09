David Faitelson tundió a Alejandro Zendejas por sus exigencias a la Selección Mexicana

El comentarista de ESPN criticó las exigencias de Alejandro Zendejas por jugar con la Selección Mexicana (Fotos: Cuartoscuro)

La lesión de Jesús Manuel Corona ha abierto la posibilidad a nuevos jugadores de la Liga MX para que puedan luchar por un lugar en el Mundial de Qatar 2022. Alejandro Zendejas fue uno de los principales nombres propuestos por la afición y un sector de los expertos en el ámbito. En ese sentido, Gerardo Martino descartó su convocatoria y aseguró que el jugador ha ejercido “extorsión” para ser considerado, por lo que se ganó la crítica de David Faitelson.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el periodista deportivo de ESPN criticó fuertemente a Alejandro Zendejas y a las personas que han insinuado su convocatoria para suplir la ausencia del Tecatito. Al respecto, insinuó que no cuenta con los argumentos suficientes para exigir un lugar en el combinado nacional y sobreponer sus exigencias por encima de los requerimientos del cuerpo técnico.

“¿Quién es Alex Zendejas, qué ha hecho, qué ha ganado para exigirle algo a la Selección Mexicana? Como pierden el piso los futbolistas o sus apoderados?”, difundió por medio de su cuenta verificada de Twitter @Faitelson_ESPN.

¿Quién es Alex Zendejas, que ha hecho, que ha ganado para exigirle algo a la selección mexicana? Como pierden el piso los futbolistas o sus apoderados. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 1, 2022

Y es que a pesar del buen momento que el jugador atraviesa con las Águilas del América, su renuencia por no acatar un requerimiento del seleccionador nacional lo ha alejado de las convocatorias. Cabe mencionar que el originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuenta con la doble nacionalidad por México y Estados Unidos, aunque en el año 2015 disputó el Mundial Sub-17 con el país de las barras y las estrellas.

De acuerdo con la reglamentación vigente avalada por la FIFA, dicho suceso lo habría imposibilitado de representar a cualquier otro combinado. No obstante, en octubre de 2021 y abril de 2022 fue convocado por Martino y disputó minutos en encuentros amistosos contra Ecuador y Guatemala. Si bien los partidos no fueron de “Clase A”, la FIFA comenzó un proceso de investigación para sancionar la posible alineación indebida del jugador al no cumplir con los requisitos para jugar con México.

En ese sentido, y con la finalidad de evitar una sanción, las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) le solicitaron la firma del documento conocido como One Time Switch para cambiar de nacionalidad y representar al Tricolor definitivamente. Sin embargo, según ha trascendido, el mediocampista de las Águilas del América se negó a hacerlo a menos de que el Tata le garantizara su registro en la lista definitiva del Mundial de Qatar.

Alejandro Zendejas atraviesa por uno de sus mejores momentos futbolísticos con las Águilas del América (Foto: Kelley L Cox-USA TODAY Sports)

“No hay un problema de Federación, del entrenador, ni nada. Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma. Es casi como una extorsión. La realidad es que había que firmar un documento, un traspaso de federación, y el futbolista primero dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Es lo que me transmiten”, declaró el Tata Martino en entrevista para TUDN.

Luego de que la Selección Mexicana y la FMF se deslindaron del conflicto, la responsabilidad en el caso podría recaer en el mismo Alejandro Zendejas. Si bien en esta ocasión se negó a firmar el documento que lo relacionaría definitivamente con el Tricolor, en un futuro podría vivir la misma situación con la Selección de los Estados Unidos. Sin embargo, el jugador de 24 años tampoco ha sido un personaje recurrente en las convocatorias más recientes del país de las barras y las estrellas.

Al descartar su posible participación en el proceso mundialista, los personajes que podrían abrirse camino son Uriel Antuna, Alexis Vega y Roberto Alvarado. Aunque Zendejas opte por firmar el documento y se decida por representar al Tri, su aparición podría aguardar hasta la Copa del Mundo de 2026 que será albergada por México, Canadá y Estados Unidos.

