Yuri aclaró si se retira de los escenarios

Hace unos días la revista TVNotas publicó la información de que la cantante Yuri estaba a punto de retirarse de los escenarios, por lo que pronto planearía una forma de despedirse del público con un proyecto como una gira de despedida.

Y es que los fans de la jarocha, quien es uno de los íconos más aclamados de la música mexicana y cuenta con una trayectoria de más de 40 años, se mostraron contrariados con la publicación, pues la cantante de Detrás de mi ventana se encuentra inmersa en los preparativos de su gira Euforia, la cual se especuló podría ser el último tour de la cantante.

La revista dijo que Yuri estaría buscando despedirse del público, y aunque no especificó cuándo se daría dicha dicha situación, dejó entrever que las intenciones eran definitivas. Así lo compartió la famosa publicación semanal.

“Después de más de cuatro décadas plagadas de éxito, fama y polémica, en las que deslumbró con temas como Yo te amo, Cuando baja la marea, Ya no vives en mí. entre otras; la cantante originaria de Veracruz le pondrá fin a su trayectoria en los escenarios, por lo que se sumará a los artistas que están realizando sus últimas giras y se prepara para decirle ‘adiós’ a su público”, se lee en el artículo publicado el pasado 20 de agosto.

“De acuerdo a las declaraciones de una persona muy cercana a Yuri, se viene el fin de la jarocha, pues ya se encuentra alistando todo y organizando su gira de despedida. Y a pesar de no mencionar nada todavía, se dijo que quiere presentar un show inolvidable y muy emblemático para sus fanáticos”, añadió la publicación.

Ahora, la también “investigadora” del programa Quién es la máscara fue cuestionada por distintos medios de comunicación, por lo que la veracruzana decidió aclararlo todo y hablar sobre su especulado retiro de los escenarios y el mundo de la música.

“No me retiro”, aclaró. “A todos los que quieren que me retire tengan (hace señal con la mano). No me voy a retirar, a todos los que me odian y quieren que me retire, no van a ganar”. Fue así como la famosa dejó en claro que su retiro no está cerca.

Asimismo, Yuri aseguró que se encuentra en su mejor momento, pues ni las polémicas la han derrotado: “Estoy bien, estoy feliz, estoy sana y el mal nunca gana”.

Pese a que Yuri ha logrado desarrollar una carrera exitosa en México y otros países de centro y Sudamérica, ademá de España, no todo ha sido de color de rosa, pues más de una vez la cantante ha causado revuelo por sus polémicas declaraciones.

Una de las controvesias más escandalosas de la cantante es su supuesta homofobia. Y es que Yuri hizo propaganda hace unos años en favor de la película Pink, una cinta en contra de que las parejas homoparentales puedan formar una familia con hijos, hecho que fue señalado duramente por cierto sector de la sociedad, en especial por integrantes de la comunidad LGBT+.

Sin embargo, la jarocha se ha defendido de estos señalamientos asegurando que ella incluso tiene amigos, empleados y familia que son parte de la comunidad, por lo que lo suyo no es la homofobia.

“Es una pregunta que ya viene desde hace cinco años, para mí es como natural. Al principio sí me asustaba y le decía a Dios: ‘Ya que no me pregunten, por favor’, pero ya como que lo tomo más natural. En ningún momento hay ninguna entrevista en donde yo hable mal de la comunidad, yo amo a la comunidad”, dijo apenas a finales de agosto.

