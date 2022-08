Yuri se defendió tras ser tachada de gordofóbica: “¿Han visto algún bailarín de Madonna gordito?”

La famosa dijo que ya se toma a risa todo lo que le dice el público (Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

Una vez más, Yuri está en medio del huracán tras declarar en fechas recientes que les exige a sus bailarines que se mantengan delgados. Ante esto, las críticas le llovieron a la jarocha y los señalamientos de ser “gordofóbica” no han parado desde entonces.

Fue así que, durante un encuentro con los medios, la intérprete de éxitos como La maldita primavera, Ya no vives en mí, Ella más que yo o Detrás de mi ventana se posicionó al respecto y respondió a los ataques en su contra.

“Lo que pasa es que, a ver, ¿han visto algún bailarín de Madonna gordito? […] un bailarín tiene que ser cuerpo de bailarín, pero no es porque yo sea racista”, comenzó a decir.

Asimismo, la veracruzana apuntó que ya no se inmuta por todos los malos comentarios que recibe por parte del público y se los toma con humor.

“Ya soy todo, gordofóbica, mamofóbica, ideofóbica, huevonofóbica, de todo soy, ya me rio, ya me rio”, comentó ante las cámaras de diversos reporteros.

La jarocha fue nuevamente criticada (Captura de pantalla: YouTube/"Euforia")

Respecto a los comentarios homofóbicos que hizo en fechas recientes donde cuestionó: “¿Por qué hombres tan guapos, tan bellos se están yendo al monte? ¿Por qué Ricky Martín, señor?”, Yuri intentó aclarar la situación.

“Ricky Martin está guapísimo, es un papasongo, yo me lo besuqueé, es una broma imagínense eso lo hago hace como 8 o 9 años, porque obviamente los quiero a los dos, conozco a los dos y son lindas personas y yo soy muy chistosa”, apuntó.

Asimismo, arremetió contra personas de la comunidad LGBT+ y las exhortó a que le mandaran videos donde aparentemente los vulnera, pues aseguró que nunca ha hecho tal tipo de cosas.

Yuri dijo que sus bailarines deben estar delgados (Foto: FB Yuri)

“A mí no me hacen daño, porque yo, el de allá arriba, es el que hace justicia, porque yo nunca he dicho nada, que me saquen un video donde yo estoy hablando mal de la comunidad y ahí sí, mira, frente a todos ustedes, discúlpenme, me hinco, porque uno a veces la riega y la embarra, ellos también la embarran muy seguido”, dijo.

¿Qué dijo Yuri sobre los bailarines?

Todo sucedió durante una entrevista que la cantante tuvo para Grupo Fórmula, donde mencionó que para ella la disciplina era muy importante y parte de esto incluía que los bailarines que trabajan con ella se mantuvieran delgados.

“Ellos están estrictamente con una petición de mi parte: se tienen que conservar delgados, porque muchos bailarines, entran, empieza el tour y echan la panza”, explicó.

Porque si tú ves, todos los bailarines de las cantantes americanas tienen unos cuerpazos, entonces digo, estar conmigo es mucha disciplina, no crean que van a ser gordos.

La jarocha destacó que estos comentarios no eran discriminatorios y dijo que no tenía nada en contra de las personas con cuerpos diversos, pero señaló que era vital para ella que sus colaboradores tuvieran una imagen que encajara el estereotipo social aceptado.

“No tengo nada en contra de los gorditos, pero los bailarines siempre se caracterizan por tener buenos cuerpos, porque obviamente para el taco de ojo para la señora”, añadió.

Ante esto, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y los usuarios mencionaron que, una vez más, los comentarios de Yuri estaban fuera de lugar y vulneraban a las personas.

