Alejandra Guzmán no escribió “Yo te esperaba” a Frida Sofía, aseguró compositor

José Ramón Flórez negó que Alejandra Guzmán siquiera haya ideado la canción "Yo te esperaba" mientras aguardaba la llegada de Frida Sofía (Foto: Getty Images)

Por varias décadas Alejandra Guzmán ha asegurado que ella escribió la canción Yo te esperaba para su única hija, Frida Sofía, mientras estaba embarazada; sin embargo, José Ramón Flórez negó que esto fuera cierto, ya que aseguró que él la compuso.

Desde que en 1993 Alejandra Guzmán lanzó su álbum Libre, dentro del que está Yo te esperaba, canción que después ella misma aseguró que escribió mientras estaba embarazada, esperando a Frida Sofía, esto pese a que en los créditos se lee que la escribieron “J.R. Florez” y “Felisatti”.

En entrevista con Maxine Woodside para el programa de radio Todo para la mujer, José Ramón Flórez dijo, con indignación, que se encontró con el video de la presentación en la que la Reina del rock escribió Yo te esperaba, cuando fue él quien lo hizo.

"Yo te esperaba" ha sido una de las canciones más importantes de Alejandra Guzmán, pero ella no la compuso (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

“Escribí una canción hace muchos años para Alejandra que se llamaba Yo te esperaba. Tiene como, entre lo que yo he visto entre los diversos video que hay en YouTube, como unas 300 millones de reproducciones, a pesar de que es una canción muy anterior a la existencia de las redes sociales”, comenzó su relato el compositor.

Continuó recordando que, al parecer, la hija de Silvia Pinal tiene “amnesia” o un ego muy grande, pues públicamente afirmó que ella ideó ese tema para su hija.

“‘Porque yo escribí esta canción para mi hija cuando la tenía en el vientre’, o algo así (dijo Alejandra), pero tan... A ver, a ver cómo lo cuento. ¿Hasta dónde llega la amnesia o hasta dónde alcanza el ego para que alguien que no ha escrito...? (Dice) que la ha escrito ella”

Flórez aseguró que Guzmán no conocía la canción hasta el día en que tuvo que grabarla, es decir, cuando estaba embarazada no planeó siquiera cantar esta canción.

“Ella se encontró la canción cuando llegó al estudio, que ni la conocía ni sabía lo que iba a grabar. Es una canción que ha escrito Gian Pietro Felissatti junto conmigo”, terminó su relato el compositor.

Cuál es la historia de Yo te esperaba, según Alejandra Guzmán

Fue en su gira Primera Fila, de 2014, cuando la cantante relató que, mientras estaba en su dulce espera, escribió una carta para Frida.

“Esta canción es muy especial para mí porque desde antes de parir, la escribí; escribí una carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí”, dijo en ese entonces la cantante.

Desde entonces, esta canción se ha convertido en un tema que las madres dedican a sus hijas e hijos. Tan solo el pasado julio la intérprete de Reina de Corazones aseguró que durante su embarazo deseaba tener un hijo y dio a entender que no quería estar embarazada de Frida Sofía, pero decidió llevar su embarazo hasta el final.

“Fíjate que yo tuve un embarazo muy sano, realmente no engordé mucho porque yo bailé y canté hasta los 6 y medio meses. Yo decidí tenerla, o sea, yo fui al doctor y me dijo ‘si todo el mundo quiere que la tengas y tú no la quieres tener, no la tengas, porque ya desde tu vientre sabe si tú no la quieres tener’, entonces yo lo pensé y al otro día dije ‘sí, sí la quiero tener’”, dijo en el programa Hoy.

