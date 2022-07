Cuando quedó embarazada, Alejandra Guzmán deseó que Frida Sofía fuera un varón: “Yo quería un niño”

Madre e hija llevan años distanciadas, pues la joven ha expresado el daño que, a su sentir, le hizo sufrir la rockera (Foto: Twitter/@SueltaLaSopaTV)

Se sabe que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía es nula desde que hace unos tres años la joven comenzó a atacarla en redes sociales, asegurando que a su lado vivió una traumática infancia, pues a su parecer, y ya con una visión de adulta, pudo caer en cuenta que fue objeto de vejaciones y descuidos.

La polémica joven también declaró que fue su propia madre quien la hizo acercarse a las drogas, y que incluso le ofreció sustancias ilegales siendo muy joven. La relación entre madre e hija se recrudeció cuando en 2020 la cantante y coach fitness reveló un duro pasaje en su vida.

Frida Sofía contó a Gustavo Adolfo Infante que en su infancia fue objeto de tocamientos indebidos por parte de su abuelo Enrique Guzmán, además de haber sido abusada por amigos de la “reina de corazones”

Tanto Enrique como Alejandra desestimaron las acusaciones de Frida por abuso infantil (Fotos: @laguzmanmx / @eguzmanoficial / @ifridag)

Estas declaraciones fueron tajantemente desestimadas por Alejandra Guzmán, quien al igual que su padre, negó las acusaciones de la intérprete de Ándale, asegurando que Frida lo estaba incriminando falsamente.

Desde entonces “la reina del rock” y su hija se han mantenido distantes, y aunque Frida ya no ha emitido comentarios escandalosos contra su familia, presuntamente la denuncia legal que interpuso contra su abuelo sigue su curso.

Ante este panorama, la cantante de Hacer el amor con otro sorprendió al revelar que cuando se embarazó de Frida, quería que su bebé fuera hombre. Así lo confesó la rockera en su visita al programa Hoy, donde narró cómo fue su embarazo, esto con motivo de la dinámica en la que los invitados adivinan el género del bebé que espera Andrea Escalona, una de las conductoras de la emisión.

Hace unos años, madre e hija llevaban una relación cordial y amorosa ante las cámaras (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

“Fíjate que yo tuve un embarazo muy sano, realmente no engordé mucho porque yo bailé y canté hasta los 6 y medio meses. Yo decidí tenerla, o sea, yo fui al doctor y me dijo ‘si todo el mundo quiere que la tengas y tú no la quieres tener, no la tengas, porque ya desde tu vientre sabe si tú no la quieres tener’, entonces yo lo pensé y al otro día dije ‘sí, sí la quiero tener’”, recordó la estrella.

Tras ello, la hija de Silvia Pinal destapó que en su momento deseaba tener un hijo varón: “Yo quería niño, porque todas en mi casa son niñas, menos mi hermano, entonces yo dije ‘quiero romper con eso’”.

Este comentario llega después de que a inicios de julio, Alejandra también habló sobre su maternidad. “Sí soy una mamá que le duele lo que pasa, ¡claro que soy sensible!, pero sé que algún día va a volver, sé que algún día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta porque yo algún día también le reclamé a mi madre cosas”, explicó sobre Frida en Ventaneando.

Frida no se ha retractado de las fuertes acusaciones que hizo en contra de su abuelo (Foto: captura de pantalla de @ifridag)

“Yo siempre tendré mi corazón abierto, sé que existe un hilo que es el cordón umbilical y eso nunca va a dejar de estar unido, entonces yo sé quién es y sé que algún día se va a dar cuenta, porque hay mucha gente que no ve eso, vino de aquí (su vientre) y está hecha con amor, entonces con eso nadie puede ni podrá con el amor de una madre”, dijo sobre su esperanza de “hacer las paces” con su única hija.

Alejandra también contó en esa ocasión que ahora que no está Frida, intenta dirigir toda su instinto maternal a su sobrino Apolo, hijo de su hermano Luis Enrique. Finalmente comentó que “yo estaba en el momento más importante de mi carrera, y pude no haberla tenido y dije ‘la quiero tener’”.

