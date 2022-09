“Hay que actuar ya”: Fox instó a Madrazo a sacar a Alito Moreno del PRI y de la alianza

Vicente Fox y Roberto Madrazo (Fotos: Cuartoscuro/PRI)

El expresidente de México Vicente Fox Quezada instó al ex candidato presidencial del PRI en 2006, Roberto Madrazo, a sacar a Alejandro Alito Moreno del tricolor y, del mismo modo, de la alianza opositora al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Va por México.

Todo comenzó cuando la banca del Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para mantener al Ejército en las calles hasta 2028, por lo que la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificaron el acto como una traición para el frente opositor y una colusión del dirigente nacional del PRI con el partido guinda.

Entre la ola de críticas al interior del mismo tricolor, el ex gobernador de Tabasco cuestionó a Alejando Moreno si el partido nonagenario iba a pactar con Morena, además de que aseveró que Alito está más preocupado por su poder que por los compromisos suscritos con la alianza.

Roberto, hay que actuar yá.

Alito es una traición al PRI y a México. https://t.co/JsClIJVPmr — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 7, 2022

“Alito está más preocupado por su poder y riqueza que por cumplir el compromiso con la alianza PRI-PAN-PRD y el mandato de los votantes. Alito tiene que dejar la dirigencia del PRI en lugar de darle a López Obrador lo que busca… eliminar a la oposición”

Frente a la aseveración de Madrazo Pintado, el ex gobernador de Guanajuato le respondió: “Roberto, hay que actuar ya. Alito es una traición al PRI y a México”. A lo que el tabasqueño respondió: “El mandato de los ciudadanos fue muy claro, unirnos para construir una oposición. Alejandro no lo puede impedir. Alejandro se tiene que ir”.

Y es que el ex mandatario federal también cuestionó el papel de Moreno Cárdenas frente a la coyuntura: “Alito Moreno niega ‘acuerdos en lo oscuro’ con AMLO Y Morena para evitar desafuero, ¿Tú le crees?”.

“Alito, exigimos una respuesta. ¿Hay alguien más en el PRI que responda? ¿Moreira?” y “Alito, te ‘vendiste por un plato de lentejas’” fueron las palabras de Fox contra el presidente del tricolor. Entre tanto, calificó al priista como “‘El Judas’ de los tiempos turbulentos en nuestro país”.

Alito’ Moreno niega ‘acuerdos en lo oscuro’ con AMLO y Morena para evitar desafuero



TU LE CREES?? — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 8, 2022

Por su parte, Roberto Madrazo cuestionó por qué no se ha juzgado al ex gobernador de Campeche si hay evidencias de actos de corrupción ejercidos por él. “Si hay carpetas de investigación con evidencia de corrupción y de recursos de procedencia ilícita de Alejandro Moreno… entonces ¿Por qué no proceden en su contra? ¿Por qué otra vez tiene que ser un tema político y no de justicia?... Basta de polarizar la justicia”.

Entre tanto, frente al posicionamiento de Moreno Cárdenas y de los diputados del PRI, las dirigencias nacionales del PAN y el PRD optaron por suspender temporalmente la alianza. Por medio de un comunicado conjunto, Marko Cortés y Jesús Zambrano dieron a conocer que la coalición tanto electoral como legislativa era rescindida.

Alianza Va por México fue "temporalmente" suspendida (Foto: @epigmenioibarra)

“Ante la iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, que prorroga hasta 2028 la militarización del país, expresamos nuestra sorpresa y una profunda inconformidad y le solicitamos a la dirigencia nacional del PRI que revalores y honre la plataforma electoral común a la que se comprometió, así como el recién compromiso suscrito de la moratoria constitucional”

Sin embargo, Alito Moreno declaró que la propuesta presentada “no es un cheque en blanco”, pues “el PRI no se va a quedar sentado contando muertos”. Incluso señaló que su partido no acepta ultimátum ni órdenes de sus aliados o adversarios”.

