Vicente Fox llamó “Judas” a Alito Moreno en medio de la polémica de Va por México

Vicente Fox habló sobre el presunto pacto entre Alito Moreno y Morena (Fotos: CUARTOSCURO)

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quedó envuelto en la polémica debido a que diversas figuras políticas lo han acusado de pactar con Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Uno de los personajes que se han unido a la crítica es el ex presidente de México, Vicente Fox, quien lo acusó de traicionar a la coalición Va por México, la cual el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) rompieron temporalmente debido a una propuesta del PRI que favorece la estrategia de seguridad impulsada por Andrés Manuel López Obrador.

Tal como acostumbra, el ex mandatario nacional utilizó las redes sociales para emitir su opinión respecto a asuntos de la agenda política. En esta ocasión expuso:

Alito "El JUDAS" de los tiempos turbulentos en nuestro País!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) September 7, 2022

“¡Alito “EL JUDAS” de los tiempos turbulentos en nuestro país!”

En ese sentido hizo referencia a un supuesto trato que Alito Moreno habría hecho con Morena para evitar consecuencias legales a causa de delitos como enriquecimiento ilícito en los que presuntamente esta implicado.

El rumor surgió luego de que una diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yolanda de la Torre, presentó una propuesta para extender hasta 2028 el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, medida que el PAN consideró como una forma de militarización.

Diputada del PRI presentó una propuesta para extender hasta 2028 el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Bajo este tenor, Fox no solo llamó Judas a Alito Moreno sino que secundó una postura emitida por Roberto Madrazo, ex dirigente nacional del PRI, quien aseguró que el actual líder del partido debe dejar la dirigencia.

“Roberto, hay que actuar ya. Alito es una traición al PRI y a México”, respondió el ex presidente a la publicación de Roberto Madrazo en la que se puede leer:

“@alitomorenoc esta más preocupado por su poder y riqueza que por cumplir el compromiso con la alianza PRI-PAN-PRD y el mandato de los votantes. Alito tiene que dejar la dirigencia del PRI… en lugar de darle a López Obrador lo que busca… eliminar a la oposición”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Madrazo emite una crítica hacia Alito Moreno por este tema. Recientemente también lo cuestionó acerca del presunto pacto.

Alito Moreno negó que la alianza Va por México esté en riesgo (Foto: Twitter/@alitmorenoc)

La respuesta ante ruptura PRI-PAN

En medio de la polémica, el dirigente del PRI ha negado la separación de la alianza Va por México mientras que militantes de Morena han desmentido haber pactado con la oposición para recibir apoyo la estrategia de seguridad que buscan implementar.

Durante una conferencia de prensa Alito Moreno negó que el desacuerdo ponga en riesgo la coalición del PRI con el PAN y el PRD. En ese sentido señaló:

“Ante cualquier duda, que quede bien claro: la alianza “Va por México” no está en riesgo, siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y del PRD y por supuesto que se respetan sus posturas “Ante cualquier duda, que quede bien claro: la alianza “Va por México” no está en riesgo, siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y del PRD y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo”.

Mientras que Mario Delgado, dirigente nacional de Moreno, alabó la propuesta del PRI. Pero, pese a reconocer que la iniciativa se alinea con el proyecto López Obrador, negó que haya un pacto con la oposición.

Incluso arremetió contra la Reforma Eléctrica de Enrique Peña Nieto, la cual aseguró que sí fue aprobada mediante el soborno.

SEGUIR LEYENDO: