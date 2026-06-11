Pago de liquidación a trabajadores de Magnicharters podría alargarse tras romper con el sindicato

La AFAC suspendió el certificado de Magnicharters tras cancelaciones de vuelos y problemas financieros; la SICT advirtió que la aerolínea podría perder su concesión si no acredita solvencia y condiciones para operar. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

El pago de liquidación a los trabajadores de Magnicharters podría alargarse indefinidamente tras la ruptura con el sindicato y la negativa de la empresa a reconocer adeudos laborales, mientras el proceso legal no encuentra una salida que garantice la compensación de quienes resultaron afectados por el cese de operaciones.

A casi dos meses de la suspensión, la incertidumbre se agrava por la falta de acuerdos y la resistencia del empresario fundador, Luis Fernando Bojórquez Maza, a asumir compromisos ante tribunales y autoridades laborales.

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La dirigencia sindical reconoce que la vía de la conciliación ha fracasado y que la desconfianza de los empleados hacia el sindicato impide una estrategia colectiva, en medio de un escenario donde la insolvencia declarada por Bojórquez no ha sido superada ni por gestiones legales ni por la intervención de las autoridades.

El sindicato llamó a los afectados a buscar asesoría con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o la PROFEDET, mientras que la alternativa de huelga permanece como única herramienta de presión colectiva.

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La empresa se niega a pagar liquidaciones tras declararse insolvente

Magnicharters suspendió operaciones desde abril, dejando a cientos de trabajadores sin empleo ni salario. El dueño, Luis Bojórquez, ha rechazado los convenios de liquidación y no ha aceptado firmar ningún acuerdo, lo que mantiene en el limbo los derechos de la plantilla. El sindicato reconoce que los esfuerzos de conciliación han fracasado y que la desconfianza de la base complica cualquier alternativa legal.

En asambleas recientes, la dirigencia sindical expuso que los intentos de obtener pagos conforme a derecho han sido bloqueados por la empresa, que primero promovió un concurso mercantil -desechado por un juez- y enseguida solicitó la quiebra directa. Esta estrategia, según los dirigentes, busca retrasar indefinidamente el pago de indemnizaciones.

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Familiares y trabajadores quedan sin sustento y sin solución legal clara

La suspensión de actividades afectó a cientos de familias que dependen de la empresa, además de dejar deudas superiores a 150 millones de pesos con agencias de viajes. La situación se agrava porque Magnicharters tampoco ha cumplido con su obligación de depositar bienes a favor de los empleados, como ordenó un juez laboral.

El sindicato admitió ante el tribunal que no existe margen de negociación y que solo la presión legal, como la huelga o demandas individuales, podría destrabar el conflicto.

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En la última reunión sindical, se subrayó que quienes ya hayan iniciado demandas individuales deberán seguir ese proceso de manera separada. Para el resto, la vía colectiva sigue abierta, aunque el ambiente de desconfianza ha debilitado la unidad entre los trabajadores.

El sindicato llama a consultar con autoridades laborales y advierte sobre la falta de alternativas

CANCÚN, QUINTANA ROO, 14ABRIL2026.- Las oficinas de la aerolínea Magnicharters en Cancún quedaron en silencio. Ubicadas en la esquina de avenida Náder con Cobá, en pleno centro, hoy lucen completamente abandonadas. No se observa personal; hace un par de días solo emitió un comunicado en el que dejarían de prestar servicio y los clientes que tuvieran vuelos contratados con ellos que marcaran a Profeco. Iván Escalante, titular de la Procuraduría del Consumidor, señaló que ellos desconocían el motivo del paro de sus actividades. El domingo, cientos de pasajeros quedaron en la incertidumbre total tras la cancelación repentina de operaciones de la aerolínea, que dejó vuelos suspendidos de un momento a otro, incluso con viajeros ya en sala de espera. FOTO: ELIZABETH RUÍZ/CUARTOSCURO.COM

Los puntos clave del conflicto incluyen:

La negativa reiterada de la empresa a pagar liquidaciones o firmar convenios.

La insolvencia declarada por Bojórquez, que impide ejecutar resoluciones judiciales.

El fracaso de la conciliación y la falta de protección tras el rechazo al concurso mercantil.

La recomendación de buscar asesoría legal independiente para decidir los siguientes pasos.

El sindicato lamentó la desconfianza de los trabajadores y la falta de unidad, al tiempo que reconoció que la prolongación del conflicto depende de la voluntad de la empresa para cumplir con sus obligaciones legales.

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La próxima audiencia está confirmada para el 16 de junio en modalidad virtual, donde el Centro Federal enviará invitaciones específicas.