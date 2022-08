“De las peores cantantes”: Gustavo Adolfo Infante y su ácida crítica a Stephanie Salas tras homenaje a Silvia Pinal

Infante lanzó duras críticas contra la actuación de la hija de Sylvia Pasquel (Fotos: Cuartoscuro.com)

Este lunes 29 de agosto, después de mucho tiempo de solicitarlo, Sylvia Pasquel logró que por fin se le rindiera un homenaje a Silvia Pinal. El gran evento tuvo lugar con la asistencia de importantres figuras del medio cultural y artístico, quienes se congregaron en el monumental Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, para celebrar los 73 años de trayectoria de la llamada “última diva del cine nacional”.

Al evento, donde la querida actriz lució muy emocionada y sonriente, la acompañaron sus hijos, Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, algunos de sus nietos, y su bisnieta Michelle Salas, hija de Stephanie Salas.

Doña Silvia disfrutó su homenaje desde el palco de honor del histórico inmueble, donde pudo disfrutar de la conducción de Diana Bracho, un conversatorio destacando la importancia de su película Viridiana, dirigida por Luis Buñuel, y la representación de algunos fragmentos de las obras de teatro musical que actuó y produjo en diferentes momentos de su vida.

El homenaje a Silvia Pinal contó con la presencia de figuras del arte y el entretenimiento, además de la asistencia de personas del público (Video: Archivo)

Fue la hija de Sylvia Pasquel quien actuó en el escenario, representando junto al actor Alan Estrada un fragmento del musical ¡Qué tal, Dolly!, en el cual participó en los años 90 la emblemática primera actriz homenajeada.

La actuación de Stephanie Salas incluyó baile y canto, como parte de la remembranza de un acto del laureado musical en el que actuó hace más de 22 años Pinal al lado de Ignacio López Tarso.

Sin embargo, el desempeño de Stephanie Salas fue duramente criticado por dos periodistas de espectáculos, quienes señalaron que la actuación de la nieta de la protagonista de películas clásicas como Simón del desierto y Modelo antiguo en el recinto cultural dejó mucho que desear.

“La vocalizada no, ¿eh? Hubiera vocalizado Stephanie Salas, era el momento, no cualquiera en su curriculum, hay figuras del bel canto que no han pisado Bellas Artes, que no han estado en ese escenario y ella que tuvo el chance, cantó bastante mal, sin sentirme la Lolita Cortés de Sale el sol, pero cantó bastante ‘fellito’”, expresó Alex Kaffie en el programa de Imagen Televisión.

Quien compartió su percepción fue Gustavo Adolfo Infante, y aseguró que la mamá de Michelle Salas no hizo gala del talento suficiente para haber brillado en honor a la diva mexicana.

“Estuvo ahí porque es nieta de Silvia Pinal no porque cante (…), yo creo que Stephanie sí es de las peores cantantes que han pisado Bellas Artes”, fue la ácida crítica del conductor.

La madre de la primogénita de Luis Miguel ya había adelantado pocas horas antes del mediático homenaje, que preparaba la actuación que la tenía “a flor de piel”.

“Pues yo ya llevo varias semanas ensayando. Mi participación en el homenaje será interpretar un musical de aquellos años, que recordarán todos, ¡Hello, Dolly!, entonces estoy sumergida en ese barco, en esos ensayos.

“Estoy feliz y entusiasmada de también pisar el escenario con Bianca Marroquín, Alan Estrada y pues será increíble poder cantar ‘¿Cómo estás Dolly? ¿Cómo te va Dolly?’, entonces para mí es como parte de estar montando todo un espectáculo”, expresó para el programa Venga la alegría Fin de semana.

Recientemente, Gustavo aseguró que Sylvia Pasquel, madre de Stephanie, 'lo odia' (Fotos: Cuartoscuro.com)

En el evento organizado por la Secreatría de Cultura en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) se reconoció a Silvia Pinal como pionera del teatro musical en México, por lo que se sumaron integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), de la Compañía Nacional de Danza (CND) y el coro de Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección artística de Diego del Río y el coreógrafo Óscar Carpía, en la dirección artística.

Además, se le reconoció a la estrella como egresada distinguida de la histórica academia artística.

