Belinda le llevó serenata a pareja LGBT+: “Para mí el amor es lo más importante”

Belinda cuenta con una gran cantidad de seguidores y fans LGBT+, pues a lo largo de su trayectoria en la televisión y con su música la cantante se ha consagrado como una importante figura dentro de la cultura pop en español, por lo que su trabajo e incluso su misma personalidad es un referente y estandarte para la diversidad latina.

Posiblemente ese fue el motivo que impulso a la también actriz a ser participe en una reconciliación, pero no en cualquiera pues se trataba de Hugo Mejuto, un reconocido productor que ha participado en espectáculos como GranDiosas y que recientemente se había metido en problemas con su novio, pues la discusión había sido tan grande que no dudó en recurrir a su amiga para arreglar las cosas.

“Lo que pasa es que tuvieron una discusión y entonces pues es una sorpresa. Una por la música hace lo que sea, a ver que tal nos va. Nunca he hecho esto, que nervios. Es la primera vez que hago algo así, pero el amor es el amor; Hugo te ama, por eso estamos aquí y ojalá que te guste porque es con mucho cariño”, expresó Belinda en el viral video que ya está en redes sociales.

A capela, con un sofisticado vestuario negro y con shots de tequila de por medio, la mexicana entonó Si Nos Dejan, canción que bien recordaran todos aquellos que fueron testigos de su historia de amor con su ex prometido Christian Nodal, algo que ha causado ironía pues incluso mencionó que siempre apoyaría las reconciliaciones, aunque en su caso no pasó así.

“Bueno pero entonces ya hubo reconciliación… Para mí el amor es lo más importante, la música conecta y por ahí digo que ‘en el amor hay que perdonar’, entonces que padre sea parte del reencuentro del amor”, agregó Belinda.

Como era de esperarse, la cantante también interpretó En El Amor Hay Que Perdonar, pues es una de sus canciones con el mayor mensaje de reconciliación que posee en su largo catálogo musical. Además se quedó por un largo rato en la velada pues los presentes siguieron escuchando su música, al grado de que terminaron bailando y cantando El Baile del Sapito, otro viral éxito de ella cuando era estrella infantil de Televisa Niños.

La historia detrás de la serenata LGBT+ de Belinda

Hugo Mejuto le compartió al matutino Venga La Alegría cómo fue que contactó a la cantante y de qué manera le propuso hacer algo así, pues como más tarde ella misma mencionó en el viral video, jamás había sido parte de una serenata.

“Fue súper sorpresivo, porque cumplió años mi pareja y le hablé a Belinda y le dije ‘Beli vamos a dar serenata’ pero no estaba, fue así como nos acomodamos y aunque no fue planeado pues ahí en vivo con el mariachi ya fuimos viendo lo del tono y todo y ya la reconciliación vino después”, comentó el productor.

En redes sociales la emoción por que la cantante pop participara en una reconciliación LGBT+ ha provocado una ola de comentarios positivos en los que se le agradece por su apoyo incondicional incluso cuando no es el mes del pride, pues diversas marcas y artistas suelen colgarse del orgullo para comercializar o publicitar sus cosas.

“Beli siendo Beli LGBT+ y no como otros que solo lo hacen en junio”. “Que romántico y aunque sentí que no le llegaron a su tono y como ella lo canta en la versión que tiene con Nodal, salió increíble”. “Ella si es una aliada LGBT+ y no como otros colgados que solo en el pride andan subiendo fotos y haciendo cosas”, expresaron en redes.

