Christian Nodal hizo fuerte reproche a sus papás: “Por eso me agüito”

Christian Nodal se quejó de que sus padres no le hacen regalos y a su hermana sí (Foto: Getty Images)

Fiel a su costumbre, Christian Nodal ha vuelto a dar de qué hablar. Y es que desde que su popularidad se elevó cuando estuvo en una relación serntimental con Belinda, en la que incluso estuvieron a punto de llegar al matrimonio, el artista ha aparecido constantemente en los titulares de espectáculos.

Ya sea por sus extravagantes cambios de look, los múltiples tatuajes que se ha realizado, especialmente en el rostro y las veces que se le ha visto acompañado de presuntas conquistas hasta su reciente relación con la rapera argentina Cazzu, Nodal no para de dar la nota.

Ahora el intérprete de Ya no somos ni seremos generó comentarios al despotricar contra sus papás, haciéndoles un fuerte reproche en el que también está relacionada su hermana Amely González Nodal.

A Cazzu y a Nodal se les ha visto juntos en distintos conciertos del mexicano (Fotos: Getty Images)

Fue en una reciente transmisión en vivo, donde el cantante de regional mexicano destacó que sus papás nunca le han brindado ni un solo regalo y él ha tenido que luchar desde pequeño para obtener sus pertenencias.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, ¿a quién crees que le regalaron el pinc*e Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana!, a mí nunca me regalaron ni un pinc*e celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería”, comentó el artista en uno de sus habituales livestreams.

Luego de destapar ante su interlocutor que presuntamente sus papás tienen preferencia por Amely y Jaime Alonso, sus hermanos menores, el ex novio de Belinda detalló que él no espera que sus papás gasten en él cantidades millonarias para halagarlo, sino que le demuestren su cariño con un pequeño detalle.

“A estos les regalan todo, a Amely le regalan todo y aún hasta el día de hoy les regalan todo, a mí no me regalan nada, carnal, nada. Yo también soy el mayor y sí está culer*. Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Sólo un pinc*e detalle de ‘ay, mijo, te quiero’, algo simbólico. Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, por eso me agüito”, admitió el creador del género musical “mariacheño”.

Las palabras del artista se popularizaron en varias cuentas de redes sociales de clubs de fans y búsquedas de internet, donde comenzaron a correr los rumores de una presunta ruptura en la familia del exitoso cantautor.

Al momento ni Cristy Nodal, ni el señor Jaime González han declarado algo respecto a las más recientes declaraciones de su popular hijo.

Los fans de Nodal se preguntan qué ocurrió con sus tatuajes del rostro (Foto: Instagram)

Recientemente el ganador del Latin Grammy desató rumores sobre la autenticidad de sus tatuajes debido a que apareció sin ninguno de ellos en su rostro en una fotografía que colgó en sus redes sociales.

Pero eso no fue todo, durante una premiación que se llevó a cabo en Argentina sorprendió a sus fans al posar de la misma manera junto a su novia Cazzu. Como era de esperarse las especulaciones tomaron fuerza y todo parece indicar que el intérprete del regional mexicano seguirá dando de qué hablar por el mismo tema.

Y es que hace unos días reapareció sin sus tattoos en la cara en un adelanto de Me extraño, canción que lanzará en colaboración con Romeo Santos. En el audiovisual que no dura más de 10 segundos el intérprete del regional mexicano aparece llegando a un bar, donde se encuentra con su colega y se sientan a platicar. Gracias a un acercamiento se puede apreciar que el cantante no aparece con sus característicos diseños.

Su colaboración con Romeo Santos está a punto de salir a la luz (Captura Instagram: @Nodal)

“Son los chicos de la poesía”, escribió Nodal en su post de Instagram.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con aplausos para ambos cantantes por su inesperada colaboración.

