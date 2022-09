Qué opina Claudia Sheinbaum de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa

La jefa de gobierno aseguró que de retirar la prisión preventiva oficiosa, los avances en materia de seguridad en la capital del país se verían afectados de forma negativa (Foto: Youtube/GobCDMX)

El próximo lunes 5 de septiembre se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es o no constitucional. Al respecto la jefa de gobienro, Claudia Sheinbaum, comentó que de ser retirada los jueces tendrán un mayor nivel de exposición, pues ahora serán ellos los que decidan si darán prisión o no. Aseguró que si desea proteger a los jueces, es necesario dejar la prisión preventiva oficiosa para los delitos establecidos en el Artículo 19.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), eliminar la prisión preventiva dejaría las puertas abiertas a 92 mil secuestradores, feminicidas, traficantes u homicidas. FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM

“A mí me parece que vulnera a los Ministerios Públicos y a los jueces, en un momento donde el país, producto de la guerra contra el narco de Calderón, se encuentra todavía en problemas de violencia importantes”, aseguró la mandataria.

Igualmente, cuestionó que en este momento la SCJN no tendría por qué retirar la medida en este momento dado los niveles de inseguridad y violencia en el país. A su vez, mencionó que el Constituyente debe ser el encargado de discutir si la prisión preventiva oficiosa atenta en contra de los derechos humanos y no de la Suprema Corte.

“Viene una posible sentencia de la Corte Interamericana, pues vamos a esperar a ver qué dice esa sentencia y en todo caso discutir sobre de la sentencia, no previamente desaparecer la prisión preventiva sentenciosa”.

El primer debate es si la corte puede modificar la Constitución

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México también aseguró que el primer punto debatible es si la SCJN tiene la facultad de cambiar la constitución. “El único que puede cambiarla es el constituyente. (...) Me parece que la corte pues en todo caso puede manifestarse sobre un tema en particular, pero no puede decir si el 19 constitucional es constitucional o no”, comentó en su conferencia de prensa.

En conferencia de prensa, me preguntaron mi opinión sobre la discusión en torno a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Aquí les explico. pic.twitter.com/VoiyUNTgBD — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 2, 2022

Por otro lado, la mandataria dijo que no está de acuerdo con que se retire la prisión preventiva oficiosa, pues, de acuerdo con ella, los resultados en materia de seguridad de la Ciudad de México se verían afectados de forma negativa.

¿Qué pasaría en la capital del país si esta medida se retira?

De acuerdo con la funcionaria, la medida cautelar se usa mucho para casos de feminicidio, pederastia, violaciones, entre otros. Indicó que la preocupación no sólo se basa en que homicidas y feminicidas estén libres, el principal riesgo es la seguridad, así como el aumento en los niveles de impunidad en el país.

Agregó que se ha mandado un escrito a la Suprema Corte para expresar su postura en contra. “En esto estamos totalmente de acuerdo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy y el presidente del tribunal de justicia en la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.

Sheinbaum llama a ministros a recorrer las calles del país

Al respecto, la mandataria también expresó que es necesario que los ministros de la SCJN salgan y recorran las calles para conocer la situación actual. “Hay que ver la realidad que está viviendo el país y hacía dónde queremos ir, claro que queremos un México con justicia, requerimos mayor protección a los derechos humanos, pues vamos a entrar a esa discusión, pero no así de tajo quitar así de tajo la prisión preventiva oficiosa”, señaló.

La prisión preventiva se usa en délitos como los secuestros, homicidios dolosos, feminicidios, delincuencia organizada, enriquecimiento ílicito, abuso o violencia sexual en contra de menores, por mencionar algunos. (Foto: Gettyimages)

¿Qué es la prisión preventiva?

Es una medida cautelar que tiene el objetivo de garantizar que la persona acusada de algún delito esté presente en el momento que se inicie su proceso penal, además, busca que la o las víctimas se mantengan seguras. Según el artículo 19 de la Constitución Mexicana, la medida sólo se podrá usar cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para asegurar el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima o los testigos, cuando se cometa un delito doloso o cuando exista la probabilidad de que el acusado no comparezca en el juicio.

