Ellos son los ministros que AMLO propuso para la Suprema Corte y ahora se arrepiente

Foto: Presidencia de México

Un día después de presentar su cuarto informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en particular sobre los cuatro ministros que llegaron al cargo a propuesta de él mismo, de quienes lamentó no apoyen a profundidad el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza Morena.

Luego que la Suprema Corte ha votado en contra de algunas reformas del Ejecutivo y el próximo lunes podría eliminar la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa, López Obrador se dijo arrepentido de no haber propuesto una reforma al Poder judicial desde el inicio de su sexenio, pues según el tabasqueño, este consideró que el número de nombramientos que se presentarían bajo su mandato le alcanzaría para tener mayoría en el máximo tribunal y con ello acompañar su proyecto transformador.

“Dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que estén ahí, decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México, y, ¿qué creen? Me equivoqué porque hice propuestas pero ya una vez que propuse ya por el cargo, o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

El Ministro Juan Luis González Alcantara fue la primera propuesta de AMLO en 2018 (Foto: Cuartoscuro)

Los ministros a los que se refiere y que fueron elegidos en el Senado a propuesta de López Obrador son Juan Luis González Alcántara (2018), Margarita Ríos-Farjat (2019),Yasmín Esquivel (2019) y Loretta Ortiz Ahlf (2021), aunque estas dos últimas usualmente han votado en línea con el proyecto de la 4T.

“Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos, y yo respeto eso, porque pues, yo propongo, pero no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes, y que cada quien asuma su responsabilidad, ya nos cuesta trabajo contar con cuatro de los 11″, subrayó el presidente.

Las próximas salidas en la Corte

Arturo Zaldívar es considerado un aliado de la 4T. F(oto: Cuartoscuro)

Debido a que el periodo para el que son nombrados dura 15 años, los ministros Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar, son los próximos en salir de la Corte en 2024 pues iniciaron su periodo en 2009, es decir fueron elegidos durante el sexenio de Felipe Calderón.

En el caso del actual presidente del Pleno de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, su periodo constitucional al frente del Pleno culminará el 31 de diciembre.

Zaldívar ha sido considerado un aliado del Ejecutivo e incluso el propio tabasqueño alentó la ampliación de mandato por dos años más, lo que fue conocido como “La ley Zaldívar”, sin embargo, esta fue rechazada por el propio pleno de la Corte.

“Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo con mis compañeros y compañeras ministros”, declaró

El ministro Luis María Aguilar será el encargado de la ponencia sobre la prisión preventiva oficiosa. (Foto: Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

El lunes 5 de septiembre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá sobre la eliminación de la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), la cual permite que una persona acusada de cometer un delito pueda ser encarcelada por petición del Ministerio Público, situación que causó el desagrado del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se opone a la eliminación de esa medida judicial, pues según el Ejecutivo aumentará

“Es incongruencia, los paladines de la justicia de repente quieren anular un artículo de la Constitución, algo que no les corresponde”, dijo López Obrador en un intento de frenar el proyecto de Luis María Aguilar.

De acuerdo con los analistas políticos, esta figura sirve para mantener en prisión a personas aún cuando los cargos que se les imputan son difíciles de acreditar, es el caso de Rosario Robles, Emilio Lozoya y Jesús Murillo Karam, cuyos procesos están lejos de llegar a una setencia.

SEGUIR LEYENDO: