¡Larga vida a las fuerzas armadas!: Gerardo Fernández Noroña justificó la incorporación de la GN a la Sedena

Gerardo Fernández Noroña arremetió contra Margarita Zavala y Felipe Calderón.(Foto: Twitter/@letroblesrosa)

En medio de la discusión de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que la Guardia Nacional (GN) quede bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual ya fue aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, el legislador del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, hizo una férrea defensa de las fuerzas armadas mexicanas.

Durante su participación en el debate, el petista ensalzó al Ejército y a la Marina al asegurar que son verdadero servidores del pueblo.

“¡Larga vida al Ejército y a las Fuerzas Armadas! Sirviendo a la patria en labores de paz. ¡Larga vida a las Fuerzas Armadas! Sirviendo al pueblo de México, en los planes de emergencia”, subrayó.

En el debate de la ley que incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, Fernández Noroña enalteció la labor de las fuerzas armadas del país. (Foto: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO/ARCHIVO)

El legislador petista aseguró que el actual gobierno nunca ha usado al Ejército para reprimir ni para desapariciones forzadas.

“No señores de la oposición, no somos iguales. Nosotros no usaremos nunca a las fuerzas armadas para reprimir a nuestro pueblo. No hay, no hay un solo muerto en retenes militares, no hay una sola desaparición forzada”, aseguró.

“Fueron ustedes los que militarizaron el país, fueron ustedes los que bañaron en sangre a la patria, fueron ustedes los que metieron en esta pesadilla a la nación y son ustedes los que, en alianza, con el narco siguen incendiando al país. Esa es la verdad”, señaló el legislador petista.

En una segunda intervención ocurrida en la madrugada de este sábado, Fernández Noroña recriminó lo dicho por la diputada panista Margarita Zavala, quien hizo una férrea defensa de las fuerzas armadas, al tiempo que aseguró que sus elementos han sido humillados de múltiples maneras por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y auguró que la Guardia Nacional acabaría con el Ejército al tenerse que hacer cargo de una corporación con más de 113 mil elementos.

Fotos: Twitter @barbon_tatuado // Archivo Infobae

Desde la tribuna, el diputado petista aclaró que no tenía contemplada una nueva intervención, pero que “no podía dejar pasar” las declaraciones de “una persona cercanísima de quien usurpó la presidencia de la República, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y nos vino a decir aquí una serie de cosas que es inaceptable dejarlas pasar”, advirtió.

“¿Con qué autoridad viene alguien aquí a hablar del Ejército cuando fue Calderón porque se robó la presidencia, quien sacó el Ejército a las calles y declaró su guerra contra el narco y bañó en sangre al país?. ¿Con qué autoridad moral nos vienen a decir de todo el deterioro que hay cuando ellos le hicieron el trabajo a gobierno de Estados Unidos que decidió que quien le abasteciera la droga fuera (Joaquín) ‘El Chapo’ Guzmán?”, señaló.

“(...) Se necesita una cara dura. De verdad, ¿de qué están hechos, pandilla de miserables?, ¿de qué están hechos paniaguados, que vienen a decirnos sus majaderías, su insolencia, su hipocresía, su poca calidad humana al venirnos a provocar de esa manera?. No, no es aceptable”, recalcó.

El legislador del Partido del Trabajo les pidió “un poquito de empatía con toda la gente que ha sufrido con sus políticas públicas, un poquito de empatía porque sacaron el Ejército a las calles. Un poquito de empatía porque ni siquiera le dieron un marco legal constitucional para que actuara para combatir la supuesta inseguridad. Le hicieron el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos que decide quién le compre la droga”, insistió.

(Foto: Twitter/@letroblesrosa)

Fernández Noroña aseguró que la oposición no ha dado “ni un solo argumento” sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad en la que se encuentra sumido el país.

“De verdad, señores y señoras de Acción Nacional, deberían sinceramente, plantear en el debate cuál es la propuesta que ustedes plantean para resolver los problemas de seguridad”, señaló.

En medio de algunos aplausos, Fernández Noroña aseveró que el expresidente Felipe Calderón “acabará en la cárcel, no lo vamos a perdonar, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a dejar impune. No es un asunto personal, es un asunto político. No sé odiar, amo al pueblo, amo la justicia, amo la libertad y eso es lo que me mueve”, sentenció.

Esta madrugada ya quedó aprobada en lo general y en lo particular la reforma a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos transitorios, para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De esta manera, el proyecto de decreto que reforma las leyes en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública se turnó al Senado de la República.

