Gustavo Adolfo Infante defiende a Pati Chapoy de Alfredo Adame tras asegurar que fue ‘“amante” de Sergio Andrade (Foto: Infobae México/Jesúe Abraham Aviles Ortiz)

El conductor Gustavo Adolfo Infante defendió públicamente a Pati Chapoy ante las acusaciones de Alfredo Adame, quien aseguró que la periodista fue “amante” de Sergio Andrade y que por motivos personales orquestó el escándalo del llamado clan Trevi-Andrade.

El señalamiento se dio este 16 de junio afuera de los juzgados en la Ciudad de México, donde Infante y Adame se encontraron por una disputa legal ajena a este tema.

PUBLICIDAD

Infante rechaza las versiones de Adame y sale en defensa de Chapoy

Tras concluir la audiencia, Gustavo Adolfo Infante declaró a medios que conoce a Pati Chapoy por haber trabajado con ella y negó tajantemente las versiones difundidas por Adame:

“Cuate habla absolutamente mal de todas las mujeres. Y voy a hacer un especial de todas las mujeres a las que ha ofendido. Lo que acaba de decir de Pati Chapoy está muy cañón. Yo trabajé con Pati Chapoy y podemos tener diferencias porque somos competencia, pero me queda muy claro: yo era como su brazo derecho, su reportero y demás, y eso, lo que él invente, lo que él dice, nunca sucedió”, sostuvo el conductor de Sale el Sol.

PUBLICIDAD

Infante rechaza las versiones de Adame y sale en defensa de Chapoy (RS)

Infante enfatizó que Alfredo Adame mantiene una conducta reiterada de ataques y descalificaciones hacia mujeres del medio y que esta situación, en su opinión, merece ser documentada. “Voy a hacer un especial de todas las mujeres a las que ha ofendido”, reiteró ante la prensa.

Las acusaciones de Alfredo Adame contra Chapoy

El actor Alfredo Adame ha reavivado en los últimos días su rivalidad con la titular de Ventaneando. En entrevistas recientes, Adame afirmó que Pati Chapoy fue pareja sentimental de Sergio Andrade y que el escándalo mediático que involucró a Gloria Trevi y al productor fue una supuesta venganza personal.

PUBLICIDAD

Señaló que Chapoy “inventó y armó” todo el caso Trevi-Andrade por celos, pues según él, Gloria Trevi terminó involucrada con Sergio Andrade, lo que provocó el supuesto resentimiento de la periodista.

Entre sus declaraciones más polémicas, Adame sostiene que la enemistad entre ambos viene de décadas atrás y acusa a Chapoy de ser una “mala persona” que ha intentado bloquearlo de proyectos televisivos. “Chapoy orquestó el escándalo del clan Trevi-Andrade por celos y motivos personales”, aseveró el conductor durante uno de sus múltiples encuentros con la prensa.

PUBLICIDAD

Historial de conflictos y polémicas

Las declaraciones de Alfredo Adame se suman a una larga lista de controversias que ha protagonizado en el ámbito del espectáculo mexicano. A lo largo de su trayectoria, el actor ha mantenido enfrentamientos públicos con diversas figuras del medio, especialmente con mujeres, a quienes ha dirigido insultos y acusaciones.

Las acusaciones de Alfredo Adame contra Chapoy (IG)

Infante subrayó este patrón en la actitud de Adame y llamó la atención sobre la necesidad de visibilizar el trato que reciben sus colegas. “Lo que él invente, lo que él dice, nunca sucedió”, insistió respecto a las aseveraciones contra Chapoy.

PUBLICIDAD

El contexto legal: Infante y Adame en los juzgados

El encuentro entre Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame se dio a las afueras de los juzgados de la Ciudad de México, donde ambos mantienen un proceso legal por motivos distintos a la actual polémica. Durante la cobertura mediática, Infante aprovechó para deslindar a Pati Chapoy de las acusaciones y reiteró la falsedad de los señalamientos hechos por Adame.

Las audiencias judiciales entre ambos han sido escenario de nuevos intercambios de declaraciones, en los que temas personales y profesionales se entrelazan con acusaciones públicas. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha presentado pruebas que sustenten las versiones sobre la supuesta relación entre Chapoy y Sergio Andrade.

PUBLICIDAD

Reacciones en el medio del espectáculo

El caso ha generado reacciones divididas entre figuras del espectáculo y usuarios en redes sociales, donde el nombre de Pati Chapoy volvió a posicionarse como tendencia.

Mientras algunos respaldan la defensa hecha por Gustavo Adolfo Infante, otros cuestionan la veracidad de las versiones difundidas por Alfredo Adame.

El conflicto pone nuevamente en el centro del debate la responsabilidad de los personajes públicos en sus declaraciones y el manejo de información delicada sobre terceros, especialmente cuando involucra acusaciones personales y hechos sin sustento comprobable.

PUBLICIDAD