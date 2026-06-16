Fuerzas federales investigan ataque a marisquería en Playa del Carmen donde murió una persona y lesionaron a tres

Marcadores de evidencia, incluyendo sangre y un casquillo, en una escena de crimen nocturna con luces de vehículos policiales y cinta de seguridad al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades federales investigan el ataque armado del domingo 14 de junio contra el restaurante El Camarón Guasaveño, en Playa del Carmen, que dejó un empleado muerto y tres personas heridas. Además, confirmó que existe un antecedente similar del mes pasado, también bajo análisis de la la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 21 horas en la intersección de la carretera federal 307 con la avenida CTM. El establecimiento, una franquicia de mariscos inaugurada el 22 de mayo, llevaba apenas unas semanas de operación cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y abrió fuego.

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A raíz de los hechos, el funcionario informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que las autoridades cuentan con grabaciones que muestran a los agresores en el momento del ataque. “Tuvimos comunicación casi de manera inmediata; nos compartieron algunos videos donde se ve a los agresores pasar con un arma de fuego de ráfaga”, detalló el funcionario.

Las imágenes registraron entre 15 y 20 cartuchos percutidos en el piso, dato que las autoridades incorporaron como indicio a la carpeta de investigación. Los videos constituyen el principal hilo conductor de las pesquisas en curso.

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Las autoridades federales y estatales colaboran para esclarecer el ataque contra el restaurante El Camarón Guasaveño en Playa del Carmen. Crédito: Especial

Todos los afectados eran empleados

El secretario precisó que la víctima mortal y los tres heridos eran trabajadores del restaurante. “Tenemos conocimiento que hubo una persona fallecida y hay tres lesionados, todos son empleados del lugar”, afirmó García Harfuch ante los medios de comunicación.

La víctima fatal fue identificada como Marcos “N”, de 35 años y originario de la Ciudad de México. Los tres lesionados recibieron atención de emergencia en el Hospital IMSS Bienestar de Playa del Carmen. Hasta el cierre de la información, su estado de salud era desconocido.

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El antecedente que marca la investigación

García Harfuch señaló que existe un ataque similar del mes pasado y que ambos casos se analizan en coordinación con la Fiscalía estatal. La investigación activa busca establecer si los dos hechos comparten a los mismos responsables o responden a un patrón común.

El secretario reiteró: “Estamos trabajando con la Fiscalía de Quintana Roo para dar con los responsables; hay un antecedente de un ataque similar que estamos trabajando”. La coordinación entre el gobierno federal y la autoridad estatal inició de forma inmediata tras conocerse la agresión.

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Cinta amarilla con la leyenda 'Escena del Crimen No Pase' demarca un área con marcadores numéricos de evidencia y casquillos esparcidos en el asfalto oscuro, indicando una investigación en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una serie de ataques a negocios en la zona

El ataque al Camarón Guasaveño no fue un hecho aislado. En las semanas previas, Playa del Carmen registró agresiones similares contra el bar “Congo” el 28 de mayo, contra “El Pretexto” el 3 de junio y contra “La Santa” el 4 de junio. Los tres establecimientos son del giro nocturno y en ninguno hubo víctimas mortales hasta ese momento, según medios locales.

La noche del 14 de junio rompió esa tendencia. El ataque al restaurante de mariscos, ubicado a un costado de la carretera federal, se convirtió en el primero de la serie en cobrar una vida.

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Sin detenidos y sin posicionamiento municipal

Tras el ataque, las corporaciones policiacas montaron un operativo en los alrededores del establecimiento. Los agresores huyeron en un taxi, según testigos, y hasta el cierre de la información no se reportó la detención de ningún implicado.

El gobierno municipal de Playa del Carmen tampoco emitió un posicionamiento oficial sobre el hecho. La presidenta municipal Estefanía Mercado se limitó a señalar que la Fiscalía de Quintana Roo lleva las investigaciones y que la policía municipal actuó conforme a los protocolos desde el primer momento.

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Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa suspendió operaciones

La dirección del Camarón Guasaveño confirmó la hospitalización de los trabajadores heridos y anunció la suspensión temporal del servicio en la sucursal. La empresa indicó que la prioridad es dar apoyo a los familiares de los afectados y del empleado fallecido.

El negocio había ganado popularidad en poco tiempo y registraba una afluencia constante de comensales desde su apertura. La construcción donde operaba era nueva y ocupaba el predio donde anteriormente funcionaba una sucursal de Hiplot.

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