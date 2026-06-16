Embajadora de Sudáfrica en México revela la verdad tras el arresto de Julio Ibáñez

Faitelson criticó a la SRE por no ayudar a Julio "El Profe" Ibáñez por su problema legal en Sudáfrica (IG/ @julioiba)

La detención del periodista Julio Ibáñez, junto a su productor, en Sudáfrica por volar un dron en una zona restringida de Johannesburgo abrió un debate sobre cómo se aplican las leyes locales y el impacto del caso en la imagen del país africano ante el turismo mexicano.

Beryl Rose Sisulu, embajadora de Sudáfrica en México, afirma que la actuación de las autoridades fue correcta y pide no exagerar las repercusiones del incidente en la relación entre ambos países.

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¿Qué sucedió?

Julio Ibáñez y Danny García, fueron arrestados en Johannesburgo acusados de violar reglas locales sobre el uso de drones. Pasaron varios meses bajo prisión domiciliaria a la espera de juicio.

Según la representación diplomática, ambos periodistas estuvieron acompañados y recibieron atención de la embajada mexicana en Sudáfrica mientras se resolvía su situación legal.

El periodista logró llegar a México para el inicio del Mundial 2026. (X/ @julioiba)

Luego de que se diera a conocer la noticia, el propio ‘Profe’ indicó que había sido tratado de forma cuestionable, declaración que generó molestia entre el público mexicano. Ante ello, Sisulu llamó a que este incidente no influya negativamente en la percepción que se tiene de Sudáfrica ni en el turismo mexicano.

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Remarcó que toda persona que no respeta las normas de cualquier país debe afrontar consecuencias legales, tal como sucedería en cualquier parte del mundo. Subrayó que el caso se trata de la aplicación imparcial de la ley y sostiene: “No cumplieron con las normas del país. En cualquier país donde se vuelan drones, se sabe que existen normas que deben cumplirse. Ellos no obedecieron las reglas. Fueron arrestados y enfrentaron un juicio”.

La diplomática también enfatizó que Sudáfrica y México comparten retos similares en materia de seguridad. Considera que incidentes aislados como este no deberían influir en los lazos ni en las visitas entre naciones amigas.

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Durante el proceso judicial, los periodistas permanecieron bajo prisión domiciliaria en Johannesburgo. La embajadora Sisulu señala que, durante ese tiempo, la embajada mexicana en Sudáfrica los visitó de forma regular y se aseguró de su bienestar. Insiste en que los comunicadores “fueron bien atendidos” y que estaban en buenas manos mientras se resolvía su asunto legal.

Sisulu ubica este tipo de sucesos en el contexto internacional y subraya que cualquier extranjero que quebranta la ley en México, o viceversa, se enfrenta a procesos equivalentes. La diplomática sostiene que la aplicación de la ley debe ser pareja, sin importar la nacionalidad.

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El dueto logró llegar a un acuerdo con las autoridades sudafricanas. (Captura de Video FB Julio Ibáñez)

Un escenario complicado para Sudáfrica con México

La embajadora puntualiza que estos eventos no deben dañar la imagen ni el sector turístico sudafricano, y señala que delitos menores pueden darse en cualquier destino. Ejemplifica con casos recientes de ciudadanos sudafricanos en México, como el asalto que sufrió una traductora sudafricana hace dos días y el robo de dinero y celular a un joven connacional al tomar un taxi.

Asegura que este tipo de incidentes legales o robos son poco frecuentes y que no tienen por qué afectar la vida cotidiana o el flujo turístico entre países. Advierte: estos hechos “ocurren una vez de cada cien” y no deben interrumpir el intercambio ni alterar la dinámica diaria entre sociedades.

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Para Sisulu, lo esencial es fortalecer los lazos de amistad, fomentar la cooperación y resaltar los puntos en común entre México y Sudáfrica, sin dejar que sucesos aislados se interpongan en la relación y el diálogo bilateral.