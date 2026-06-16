México

Estos son los mejores memes que dejó el primer trailer latino oficial de ‘Shrek 5′: “Está horrible todo”

El avance anticipa el regreso de personajes clásicos y presenta cambios que dividen a los seguidores de la saga

Guardar
Google icon
Estos son los mejore memes que dejó el primer trailer latino oficial de ‘Shrek 5′: “Esta horrible todo”
Estos son los mejore memes que dejó el primer trailer latino oficial de ‘Shrek 5′: “Esta horrible todo”

El estreno del primer tráiler de Shrek 5 provoca una ola de memes y críticas en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionan el rumbo de la animación y la falta de Alfonso Obregón como voz principal para Latinoamérica.

El avance anticipa el regreso de personajes clásicos y presenta cambios que dividen a los seguidores de la saga.

La reacción inmediata de los fanáticos se centra en la nueva fecha de estreno: el filme llegará a los cines el 30 de junio de 2027, veintiséis años después del debut original de la franquicia en 2001, que acumuló una recaudación de más de 1,600 millones de dólares en taquilla mundial.

PUBLICIDAD

El cambio responde al movimiento de “Avengers: Doomsday” hacia la temporada navideña, lo que obligó a Universal Pictures y DreamWorks a buscar una nueva ventana para la quinta entrega.

El tráiler genera memes y quejas: “Esta horrible todo”

Imagen PKS6EP5SIFDLDPR7NXVGNIYGW4
Imagen W27A2POUVJEC7B2KHT56XULYPE
Imagen VB34G5TZC5AZDG6AAM3GVWLH7Q
Imagen MTRR5SEC2NF5XNGZIJRGE42HQI
Imagen JNIUWWF4NBBU7KJZJFRZCQUQAA
Imagen KIN3HUPDUNFVXHBW2URO3F4BXU

El primer adelanto muestra la clásica apertura con un libro de cuentos, evocando la obra “Shrek!” de William Steig. De inmediato, los personajes vuelven al reino de Muy Muy Lejano y se topan con nuevos aliados y parodias, como un muñeco de nieve que recuerda a Olaf de Frozen, pero con una apariencia inquietante y una voz que contrasta con el original de Disney.

PUBLICIDAD

La galleta de jengibre, por su parte, sorprende al público con un baile de twerking haciendo alarde de sus glúteos, en clara referencia a tendencias actuales en redes sociales.

Las imágenes provocan reacciones encontradas. Usuarios de X y TikTok crean memes que critican el estilo visual, la aparente falta de innovación en la historia y la presentación de personajes clásicos con cambios físicos notorios. Una de las frases más repetidas en los comentarios es “Esta horrible todo”, que resume la decepción de quienes esperaban una evolución más marcada en la animación.

Shrek cambia de voz en el doblaje latino y aumenta la incertidumbre

La polémica más fuerte surge por el doblaje latino. En el adelanto difundido por DreamWorks y Universal, la voz de Shrek no corresponde a la de Alfonso Obregón, quien desde hace meses había declarado públicamente que su regreso dependía de recibir reconocimiento en los créditos, mayor participación en la dirección del doblaje y una compensación acorde con el éxito de la franquicia.

En contraste, varios seguidores identifican la voz de Eugenio Derbez como Burro y la de Dulce Guerrero como Fiona, quienes aparentemente sí retomaron sus papeles. La ausencia de Obregón en el tráiler provoca memes, campañas de exigencia y múltiples especulaciones en redes sociales sobre un posible cambio definitivo en el reparto. Hasta el momento, DreamWorks Animation y Universal Pictures no emiten un comunicado oficial que confirme o descarte la participación del actor mexicano en la versión final.

memes
(captura de pantalla)
memes Shrek
(captura de pantalla)
memes Shrek
(captura de pantalla)
memes Shrek
(captura de pantalla)
memes Shrek
(captura de pantalla)

Nuevos personajes, viejas referencias y el regreso del elenco original

El tráiler también destaca la integración de la familia de Shrek y Fiona. Los hijos de la pareja, Felicia, Fergus y Farkle, aparecen ya como jóvenes y acompañan a sus padres en la nueva aventura. Zendaya presta su voz a Felicia, mientras que Marcello Hernández y Skylar Gisondo interpretan a Fergus y Farkle, respectivamente. En la versión original en inglés, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz vuelven a dar vida a los protagonistas, algo que DreamWorks confirmó en julio de 2024.

La dirección queda a cargo de Walt Dohrn y Conrad Vernon, quienes ya habían trabajado en entregas anteriores de la saga. En una entrevista con Collider, Eddie Murphy anticipó que Burro también tendrá su propia película en solitario, lo que incrementa las expectativas sobre el futuro de la franquicia.

El camino accidentado de Shrek 5 hasta la pantalla grande

La producción de Shrek 5 enfrenta múltiples retrasos. La fecha inicial era el 1 de julio de 2026, luego se movió a diciembre de ese año y finalmente quedó para el verano de 2027. El ajuste más reciente ocurre tras el avance de “Avengers: Doomsday” en el calendario de estrenos, fenómeno que obliga a Universal Pictures a buscar una temporada más rentable para la animación, siguiendo la lógica de éxitos previos como Mi villano favorito y The Super Mario Bros. Movie.

El legado de Shrek abarca seis películas, cuatro principales y dos spin-offs de El Gato con Botas, y mantiene una base de seguidores que exige respeto a los elementos originales, en especial al doblaje latinoamericano, considerado una de las claves del éxito en la región.

Temas Relacionados

Shrek 5Alfonso Obregónmexico-entretenimientoMemes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Procesan a hombre en CDMX por almacenar y enviar pornografía infantil desde una cuenta de correo

Daniel “N” fue detenido el 9 de junio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa luego de que labores de inteligencia cibernética lo vincularan al almacenamiento y envío de aproximadamente 20 archivos con material de abuso sexual infantil

Procesan a hombre en CDMX por almacenar y enviar pornografía infantil desde una cuenta de correo

Movimiento Ciudadano exige que avance el juicio político contra Rosario Piedra Ibarra en la Cámara de Diputados

La emecista Laura Ballesteros propone un periodo extraordinario en la Cámara baja para abrir un proceso contra la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Movimiento Ciudadano exige que avance el juicio político contra Rosario Piedra Ibarra en la Cámara de Diputados

Asesinato de Valeria reveló una banda de secuestradores en Michoacán: autoridades tenían 3 víctimas previas pero no procedieron

El fiscal del estado, Carlos Torres Piña, informó que un agente del Ministerio Público fue puesto a disposición de un juez por omisión

Asesinato de Valeria reveló una banda de secuestradores en Michoacán: autoridades tenían 3 víctimas previas pero no procedieron

Facciones del cártel de Sinaloa han ido disminuyendo durante actual gobierno, Harfuch confirma presencia de célula en Los Cabos

Operativos contra sicarios y operadores de Los Chapitos han sido buscados y detenidos en Baja California Sur en las semanas anteriores

Facciones del cártel de Sinaloa han ido disminuyendo durante actual gobierno, Harfuch confirma presencia de célula en Los Cabos

México llega a la revisión del T-MEC como el principal proveedor de Estados Unidos en medio de la guerra arancelaria

Las conversaciones formales para la renovación del T-MEC están programadas para este 16 y 17 de junio en Washington, D.C

México llega a la revisión del T-MEC como el principal proveedor de Estados Unidos en medio de la guerra arancelaria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a hombre en CDMX por almacenar y enviar pornografía infantil desde una cuenta de correo

Procesan a hombre en CDMX por almacenar y enviar pornografía infantil desde una cuenta de correo

Asesinato de Valeria reveló una banda de secuestradores en Michoacán: autoridades tenían 3 víctimas previas pero no procedieron

Facciones del cártel de Sinaloa han ido disminuyendo durante actual gobierno, Harfuch confirma presencia de célula en Los Cabos

Procesan a cuatro presuntos integrantes de “Los Patos” en Iztapalapa tras cateo: aseguran droga y metanfetamina a granel

Fuerzas federales investigan ataque a marisquería en Playa del Carmen donde murió una persona y lesionaron a tres

ENTRETENIMIENTO

Estos son los mejore memes que dejó el primer trailer latino oficial de ‘Shrek 5′: “Esta horrible todo”

Estos son los mejore memes que dejó el primer trailer latino oficial de ‘Shrek 5′: “Esta horrible todo”

Alfonso Obregón ya no le dará voz a “Shrek 5”: por qué habrían cambiado al actor de doblaje en el tráiler latino

Gustavo Adolfo Infante defiende a Pati Chapoy de Alfredo Adame tras asegurar que fue ‘“amante” de Sergio Andrade

Valentino Lanús deja atrás las telenovelas: esta fue la inesperada decisión del famoso galán mexicano

Imelda Tuñón lanza nueva acusación y reaviva la guerra familiar: “Maribel me decía que me aguantara todo”

DEPORTES

Coreana se une a una lucha libre improvisada en Paseo de la Reforma durante el Mundial 2026

Coreana se une a una lucha libre improvisada en Paseo de la Reforma durante el Mundial 2026

Liga Mexicana de Beisbol define los equipos que participarán en el Juego de Estrellas 2026

Valentina Torres se lleva la medalla de oro en la Copa del Mundo de Triatlón Huatulco 2026

¿Cuál será el siguiente partido de Katia Itzel García en el Mundial 2026?

Embajadora de Sudáfrica en México revela la verdad tras el arresto de Julio Ibáñez