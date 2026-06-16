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Sedena se deslinda del exgeneral Gerardo Mérida, que se entregó en Estados Unidos por presuntamente recibir dinero de ‘Los Chapitos’

Ricardo Trevilla Trejo dijo en la conferencia de prensa matutina, que la relación de la Defensa con Gerardo Mérida terminó en 2022, cuando se dio de baja de la institución

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Trevilla Trejo dijo que la Defensa no tenía opinión en torno al caso de Mérida Sánchez. (Presidencia)
Trevilla Trejo dijo que la Defensa no tenía opinión en torno al caso de Mérida Sánchez. (Presidencia)

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la institución que encabeza no tiene nada qué opinar en torno a las acusaciones de Estados Unidos contra el militar en retiro Gerardo Mérida, quien fue secretario de Seguridad en Sinaloa y quien se entregó a las autoridades de EEUU hace unas semanas, luego de que se le relacionara con vínculos con el crimen organizado, específicamente, con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Trevilla Trejo señaló que ese es un tema que lo lleva la Fiscalía General de la República y las autoridades de Estados Unidos. “El general Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional, la única relación que poodría tener es en aspectos administrativos, con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISSFAM, por temas relacionados con el pago de sus haberes y del servicio médico, para él y su familia, eso es lo único que hay”, señaló.

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Ante el cuestionamiento de que la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, en algún momento responsabilizó a la Defensa del nombramiento del mismo, y hasta dónde llegaba la responsabilidad de la Defensa en torno a este tipo de nombramientos, Trevilla dijo que eso era una mala interpretación.

Señaló que el procedimiento, los gobiernos de los estados son autónomos, y en algún momento pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ese apoyo era en que se recomendara algún general y se daba una opinión.

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“Así es como sucedió”, dijo.

Mérida Sánchez se entregó a EEUU el pasado mes de mayo. EFE/Iván Medina
Mérida Sánchez se entregó a EEUU el pasado mes de mayo. EFE/Iván Medina

Negó que la institución tuviera más información sobre la situación de Mérida en Estados Unidos.

Gerardo Mérida se entrega a EEUU tras acusaciones sobre nexos con Los Chapitos

Gerardo Mérida fue secretario de Seguridad en Sinaloa, y se entregó a autoridades de Estados Unidos (EEUU) tras ser señalado por ese país de haber recibido sobornos por parte del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, cuando ocupó el cargo.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mérida Sánchez utilizó su posición como jefe de la policía estatal para favorecer a Los Chapitos mediante filtraciones sobre operativos policiacos y acciones contra laboratorios clandestinos.

Mérida habría alertado al menos en 10 ocasiones a miembros de la organización criminal encabezada por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, sobre cateos y despliegues de fuerzas de seguridad, lo que habría permitido que escaparan en numerosas ocasiones.

También se le señala de haber recibido sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares mensuales en efectivo a cambio de no obstaculizar las operaciones de narcotráfico del grupo criminal ni ordenar detenciones contra sus miembros.

Iván Archivaldo, Los Chapitos, Cártel de Sinaloa, ICE
Mérida Sánchez es acusado de recibir sobornos de más de 100 mil dólares mensuales por parte de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. (FOTO: ICE)

Mérida Sánchez acude a segunda audiencia en EEUU

El pasado 1 de junio, Mérida Sánchez se presentó ante un tribunal federal en Nueva York por su segunda audiencia preliminar, luego de que se entregara a autoridades de EEUU el pasado 11 de mayo, donde solamente se abordó el calendario de intercambio de evidencia de los fiscales con la defensa y la fecha de la próxima audiencia.

Katherine Polk Failla, juez federal, ordenó que las partes se encontraran de nuevo en la próxima audiencia de procedimiento el 4 de agosto.

Mérida Sánchez se presentó con el uniforme de reo café claro con camiseta gris y llegó encadenado y escoltado por dos alguaciles federales. Su abogada defensora de oficio, Sarah Krissoff, consultó con él al explicarle lo que se estaba decidiendo sobre el calendario de su caso.

El fiscal David Robles comentó a la juez que la evidencia que estarán compartiendo con la defensa incluye pruebas particulares sobre Mérida como también algunas que aplican a todos los 10 acusados en este caso.

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