Noroña contra Barbosa: ahora “destapó” a Alejandro Armenta para la gubernatura de Puebla

Noroña se ofrece destapar a Alejandro Armenta como candidato para Puebla

Con el objetivo de provocar el enojo del gobernador morenista de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, dijo este viernes en torno de burla que iba a ir a la entidad para “destapar” al presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, como aspirante a dicha gubernatura.

Y es que Barbosa Huerta Luego arremetió contra Fernández Noroña por fungir como “destapador” del diputado federal Ignacio Mier Velazco para el mismo cargo estatal el sábado pasado.

Durante la sesión de este 1 de septiembre en la Cámara de Diputados, el petista estaba en una transmisión en vivo en sus redes sociales cuando pasó cerca de su curul Armenta Mier y le gritó: “senador Armenta, antes me saludabas, cabr*n”.

Tras acercársele se ofreció a “destaparlo” y alzarle la mano públicamente como hizo con Mier Velazco, “pa’ que más se enoje (Barbosa)”

Alejandro Armenta (Foto: Facebook@armentaconmigo)

“El presidente del Senado... que les mande un saludo; siempre me dice que, cuando vaya a Puebla, voy a ir con él, pa’ que más se enoje mi amigo (Barbosa)”, ironizó Fernández Noroña. A lo que Armenta Mier respondió: “pero también destápame a mí”.

“Por eso voy a ir contigo, cabr*n… tiene merecimientos” —agregó el diputado— “sí, sí, para equilibrar; si no llegas me voy a enojar, nada más destapas a uno”, reprochó entre risas el senador.

“Pero me tienes que invitar, y ahí voy a decir: tiene merecimientos, tiene merecimientos, cabrón”, concluyó entre risas mientras alzaba la mano a Armenta Mier, nombrado el miércoles presidente del Senado de la Mesa Directiva del Senado de la República.

El reclamo de Barbosa

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa. EFE/Hilda Rios/Archivo

El pasado 29 de agosto, Barbosa Huerta arremetió contra Fernández Noroña, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y contra políticos nacionales por apoyar a Mier Velazco como aspirante a la gubernatura de Puebla.

“Ahora que Mier va a caminar el estado, por favor... que a Noroña lo nombre coordinador, que es experto en crear unidad. La unidad se da con procesos democráticos, esa es la unidad... ahora ven a ayudar a Mier”

“Aquí se te apreciaba y se te respetaba, perdiste a un amigo; para que ya no hagas tus Tiktoks y esas payasadas. Y a quienes hiciste ese favor, que te pidieron venir a ser destapador, nunca te han tomado en serio, Gerardo, nunca; salvo que ya sepas que no serás candidato a presidente de la República y que estés buscando ya un acuerdo por una candidatura. Yo sí te he respetado y te he querido, cabr*n”, agregó.

(Foto: Twitter/@JLozanoA)

Con evidente enojo también exigió a la cúpula de Morena y funcionarios del gobierno federal que no impongan a Mier Velazco como candidato, pues advirtió que no lo permitirá, y demandó que la candidatura se defina por encuesta o consulta a la militancia.

“A todos ellos, a Mario Delgado, a todos los factores nacionales que piensan que pueden imponer a Mier como candidato, les digo desde acá que en Puebla se tiene que respetar el derecho de los poblanos a decidir quién será el candidato o la candidata. Aplicando los procedimientos legales y estatutarios: encuesta o consulta. No se trata de impedir que alguien no sea, sino de que no se imponga a alguien con discursos. Se tiene que respetar el derecho a elegir, y así que gane Mier o cualquiera”, exigió.





