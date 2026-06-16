Financiamiento, sicarios y la relación tóxica de dependencia entre el CJNG y Los Chapitos: así lo explicó García Harfuch

Fotoarte (Anayeli Tapia/Infobae)

Omar García Harfuch afirmó este martes 16 de junio en Palacio Nacional que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, mantuvo el vínculo más sólido del CJNG con una facción de Los Chapitos y que esa relación incluyó financiamiento y envío de sicarios; según el titular de la SSPC, la alianza terminó tras la muerte del líder criminal en un operativo del Ejército en Jalisco el 22 de febrero.

El señalamiento se dio en una conferencia en la que también se presentaron cifras nacionales de violencia: ocho estados concentraron 54% de los homicidios dolosos al corte del 31 de mayo de 2026, de acuerdo con información oficial expuesta en la misma sesión. En esa lista apareció Sinaloa con 6.8% de los casos.

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García Harfuch sostuvo que el contacto principal entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa no recaía en una estructura amplia, sino directamente en Oseguera Cervantes. El funcionario dijo que el Gabinete de Seguridad detectó que ese enlace operó de manera específica con Los Chapitos, la facción identificada con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado, en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto (‘El Mencho’) con una facción de Los Chapitos”, dijo el secretario. También precisó: “Sobre la relación que tengan con el Cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, el líder principal (El Mencho) quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente con Los Chapos”.

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El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio detalles de las detenciones más importantes de líderes narcos Foto: Captura de pantalla Youtube Presidencia

La alianza entre el CJNG y Los Chapitos incluyó dinero y sicarios

La respuesta directa del gobierno federal fue que el CJNG sí financió y aportó personal armado a una facción de Los Chapitos. García Harfuch detalló que el alcance de esa colaboración se registró mediante apoyo financiero y de personal, y después sostuvo que no había indicios de que esa alianza continuara.

El funcionario explicó que la muerte de “El Mencho” marcó el cierre de esa relación entre dos de las organizaciones criminales más poderosas del país. Al referirse al momento posterior al operativo de febrero, indicó que el CJNG no entró en una etapa de descontrol generalizado porque ya tenía mandos regionales definidos y territorios delimitados.

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“Desde que lo mencionamos tras el operativo, ellos tienen líderes regionales bien identificados con territorios muy marcados. Eso permitió que no hubiera un descontrol o violencia desmedida. Posteriormente siguieron realizándose más detenciones por parte del gabinete de seguridad, Defensa y Marina”, señaló García Harfuch.

Añadió que esos jefes regionales seguían operando, aunque existían órdenes de aprehensión y solicitudes con fines de extradición. En ese mismo recuento ubicó a Juan Carlos Valencia González como uno de los cuadros más fuertes dentro del grupo criminal.

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Alfredillo pasó algunas semanas en los ranchos de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", lo que pudo ser clave para la recopilación de información privilegiada de los movim,ientos del líder del CJNG y su círculo más cercano Fotoarte: Jovani Pérez Infobae México

Sobre ese relevo, García Harfuch dijo: “Efectivamente es uno de los líderes más fuertes que el cártel tiene y en el grupo delictivo”. En el organigrama criminal presentado, Valencia González fue descrito como hijo de Rosalinda González Valencia e hijastro de Rubén Oseguera Cervantes.

El gobierno presentó detenciones, decomisos y cifras de homicidio

Durante la misma exposición, la SSPC informó detenciones y aseguramientos recientes. Entre ellas mencionó la captura de Homero “N”, identificado como generador de violencia en Morelos; la detención de tres personas con ficha roja de Interpol, entre ellas Dennis “N”, señalado como integrante de un grupo criminal trasnacional; detenciones de integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas; y la captura de David “N”, operador de la Choquiza en la CDMX.

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La Secretaría de Marina reportó además el aseguramiento de más de 71 toneladas de cocaína en operaciones en alta mar. Ese dato formó parte del balance de acciones que el gabinete federal presentó sobre el último mes de 2026.

En materia de homicidio doloso, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó una reducción de 46% en el promedio diario respecto de septiembre de 2024. Al 31 de mayo de 2026 se reportaron 47.3 homicidios dolosos por día.

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Figueroa Franco afirmó que mayo de 2026 fue el mes con el nivel más bajo de los últimos 12 años. En el desglose por entidades, Guanajuato concentró 8% de los casos; Baja California, 7.8%; Chihuahua, 7.7%; Sinaloa, 6.8%; Morelos, 5.9%; Estado de México, 5.9%; Guerrero, 5.5%; y Veracruz, 5.3%.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el informe de delitos de alto impacto se usó para ubicar entidades y colonias con mayor prevalencia delictiva. Agregó que, a partir de esos datos, ella visitaba las entidades afectadas o convocaba a reuniones para planear acciones de atención, y planteó incluso el uso de inteligencia artificial para analizar la información.

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Sheinbaum también afirmó que el gobierno de Estados Unidos no había entregado a México pruebas que sustentaran la solicitud de detención urgente con fines de extradición contra Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa. Bajo esas condiciones, aclaró, no existía un plazo legal para ejecutar una captura.

García Harfuch afirmó que “El Mencho” fue el vínculo directo del CJNG con una facción de Los Chapitos y que la relación incluyó dinero y sicarios.

El gobierno sostuvo que no había indicios de que esa alianza siguiera activa después de la muerte de Oseguera Cervantes el 22 de febrero.

Ocho estados concentraron 54% de los homicidios dolosos al 31 de mayo de 2026 y el promedio diario bajó 46% respecto de septiembre de 2024.