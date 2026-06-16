México

Van 44 celulares robados durante el FIFA Fan Fest del Zócalo: hay seis detenidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, desde el inicio del FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino, se han recuperado 44 teléfonos celulares presuntamente robados y se ha detenido a seis personas

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Policías capitalinos recuperaron 44 teléfonos celulares presuntamente robados durante el FIFA Fan Fest realizado en el Zócalo de la Ciudad de México. (Infobae/Especial)
Policías capitalinos recuperaron 44 teléfonos celulares presuntamente robados durante el FIFA Fan Fest realizado en el Zócalo de la Ciudad de México. (Infobae/Especial)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, desde el inicio del FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, se han recuperado 44 teléfonos celulares presuntamente robados y se ha detenido a seis personas relacionadas con estos hechos.

De acuerdo con el reporte oficial, entre el jueves 11 de junio y el domingo 14 de junio, miles de aficionados se congregaron en la Plaza de la Constitución para seguir las actividades y transmisiones relacionadas con el evento futbolero, lo que también representó un importante reto en materia de seguridad y vigilancia.

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La dependencia detalló que el viernes 13 de junio fueron detenidos un hombre y dos mujeres, una de ellas que manifestó ser menor de edad, luego de que policías capitalinos les aseguraran 36 teléfonos celulares cuya propiedad no pudieron acreditar.

Posteriormente, este domingo, la SSC informó sobre la detención de otras tres personas: dos hombres y una mujer que presuntamente tenían en su poder ocho teléfonos celulares de aparente procedencia ilícita.

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Además de los dispositivos móviles, los agentes les aseguraron 13 bolsitas con posible marihuana y otras 29 que contenían una sustancia de color blanco, cuya composición será determinada mediante los análisis correspondientes.

Multitud en el Fan Fest Zócalo, Ciudad de México. Banderas mexicanas, pantallas mostrando fútbol, gran bandera de México, confetti y edificios históricos.
Seis personas fueron detenidas en distintos operativos por la presunta posesión de teléfonos celulares de procedencia ilícita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refuerzan seguridad ante la asistencia masiva al Zócalo

Las autoridades capitalinas señalaron que, debido a la alta afluencia de personas en el FIFA Fan Fest, se desplegaron operativos especiales para prevenir delitos y garantizar la seguridad de los asistentes.

La SSC recordó que existen diversos objetos cuyo ingreso está prohibido dentro del recinto, con el objetivo de reducir riesgos y mantener el orden durante las actividades.

Entre los artículos restringidos se encuentran:

  • Mochilas y bolsas grandes.
  • Sustancias ilícitas y drogas.
  • Cigarros, encendedores y vapeadores.
  • Armas y objetos punzocortantes.
  • Envases de vidrio y latas.
  • Alimentos y bebidas.
  • Latas de pintura.
  • Material pirotécnico.
  • Arneses.
  • Bombas de humo.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para respetar estas disposiciones y atender las indicaciones del personal de seguridad, a fin de evitar incidentes y agilizar los accesos al evento.

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La SSC reforzó los dispositivos de seguridad y alcoholimetría ante la alta afluencia de aficionados en el centro de la capital. (Gemini)

Más de 21 mil pruebas a conductores y 137 vehículos al corralón

De manera paralela a los operativos de vigilancia en el Zócalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el programa Conduce sin Alcohol también fue reforzado durante las actividades relacionadas con el FIFA Fan Fest.

Entre el 11 y el 13 de junio, personal del programa realizó un total de 21 mil 351 entrevistas y revisiones preventivas a conductores al interior de sus vehículos, además de aplicar 426 pruebas de alcoholemia mediante aire espirado.

Como resultado de estas acciones, 138 automovilistas rebasaron los niveles de alcohol permitidos por la ley y fueron remitidos ante las autoridades correspondientes.

Asimismo, un total de 137 vehículos fueron enviados al corralón debido a que sus conductores incumplieron con las disposiciones del programa preventivo.

La SSC añadió que en las sedes del FIFA Fan Fest, en los puntos denominados Park and Ride y en la denominada última milla hacia el Estadio Ciudad de México, también se realizaron mil 29 pruebas de alcohol y labores de orientación dirigidas a los asistentes, con el propósito de concientizar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Las autoridades capitalinas señalaron que los operativos de seguridad y vialidad continuarán durante el desarrollo de las actividades futboleras, especialmente ante la expectativa de que miles de personas sigan asistiendo al Zócalo para disfrutar de los encuentros y celebraciones relacionadas con el futbol internacional.

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