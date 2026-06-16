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¿Cuál será el siguiente partido de Katia Itzel García en el Mundial 2026?

La silbante sigue haciendo historia y ya tiene programado el que será su segunda juego en la Copa del Mundo, donde también fungirá como cuarta árbitra

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Katia Itzel García será la primera árbitra central mexicana en participar en un Mundial varonil de la FIFA (Cortesía FMF)
La silbante sigue haciendo historia y ya tiene programado el que será su segunda juego en la Copa del Mundo, donde también fungirá como cuarta árbitra. (Cortesía FMF)

Katia Itzel García hizo historia este domingo al convertirse en la primera mexicana en integrar un cuerpo arbitral en un Mundial, durante el partido entre Países Bajos y Japón en el Estadio de Dallas.

Tras este logro, la silbante participará nuevamente como cuarta oficial en el encuentro del miércoles entre Inglaterra y Croacia.

En este partido estará acompañada por la terna francesa encabezada por Clément Turpin, junto con los asistentes Nicolas Danos y Benjamin Pages. Además, la mexicana Sandra Ramírez fungirá como árbitra reserva en este juego.

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Trayectoria de las silbantes mexicanas

Katia dio al salto del futbol femenil a la Liga Mx varonil por el gran nivel que mostró. (REUTERS/Henry Romero)
Katia dio al salto del futbol femenil a la Liga Mx varonil por el gran nivel que mostró. (REUTERS/Henry Romero)

Katia Itzel García comenzó su carrera como árbitra en la Liga MX Femenil, donde rápidamente destacó por su disciplina y capacidad en el manejo de los partidos.

Gracias a su buen desempeño, recibió la oportunidad de dirigir en la liga masculina, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en arbitrar encuentros de la primera división masculina en México.

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A lo largo de su paso por el futbol varonil, García ha enfrentado críticas y cuestionamientos sobre su labor dentro del campo. Sin embargo, ha mantenido la concentración y el profesionalismo, respondiendo con actuaciones que le han valido el reconocimiento de sus colegas y de la Comisión de Árbitros.

Su trabajo sostenido y su crecimiento en ambas ligas permitieron que fuera considerada para integrar el cuerpo arbitral en la Copa del Mundo2026, consolidando así su proyección internacional.

A nivel mundial, García suma experiencia en torneos como el Mundial Femenil Sub-17 de la FIFA en la India en 2022, donde dirigió partidos de fase de grupos y fue considerada para instancias finales. También ha tenido presencia en la Copa Oro Femenil de Concacaf y en eliminatorias mundialistas femeninas de la zona, así como en campeonatos juveniles de la FIFA y torneos de clubes de Concacaf.

Por su parte, Sandra Ramírez ha construido una trayectoria sólida como asistente arbitral internacional. Ha participado en el Mundial Femenil Sub-20 de la FIFA en Costa Rica en 2022, donde fue designada para encuentros clave.

La asistente también ha formado parte de equipos arbitrales en la Copa Oro Femenil de Concacaf, además de intervenir en torneos clasificatorios de la FIFA y competencias internacionales de clubes y selecciones en el continente americano.

Uno de los mejores encuentros de la fase de grupos

Inglaterra y Croacia se enfrentarán en uno de los juegos más atractivos de la fase de grupos. (AP)
Inglaterra y Croacia se enfrentarán en uno de los juegos más atractivos de la fase de grupos. (AP)

El enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia destaca como uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026, pues ambos llegan con plantillas competitivas y la expectativa de avanzar a las instancias finales del torneo.

Inglaterra, que busca consolidarse como una potencia mundial, llega con una generación de futbolistas que mezcla juventud y experiencia. Tras quedarse cerca en torneos recientes, el conjunto inglés aspira a dar el salto definitivo y pelear por el título.

Por su parte, Croacia mantiene la etiqueta de selección protagonista, tras finalizar entre los cuatro mejores en las dos últimas ediciones del Mundial, quienes pese a que atraviesan una etapa de transición, conservan algunos futbolistas de experiencia como Luka Modric y Ante Budimir.

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