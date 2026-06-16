Diputada de Sinaloa que recibió corona fúnebre aún no presenta denuncia: Gobierno evita confirmar si le dará protección

Foto: Presidencia / Facebook- Paola Gárate

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que la diputada Paola Gárate Valenzuela no ha presentado una denuncia sobre la colocación de una corona fúnebre al exterior de su domicilio en Culiacán, Sinaloa, a seis días de los hechos.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general explicó el acompañamiento que se le brindó a la legisladora luego de los hechos, evitando confirmar si le será brindada protección por elementos federales.

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*Información en desarrollo...