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Crepas de crema de avellana con frutos rojos: el postre irresistible que conquista por su sabor y presentación

Una receta dulce, sencilla y elegante que combina textura suave, chocolate y fruta fresca en un platillo perfecto para cualquier ocasión

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Varias crepas plegadas rellenas de crema de avellanas, espolvoreadas con azúcar glas y decoradas con fresas, arándanos, grosellas y frambuesas en un plato.
Las crepas de crema de avellanas con frutos rojos combinan una masa ligera con el sabor dulce del chocolate y la frescura de la fruta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las crepas son uno de los postres más versátiles de la cocina, capaces de adaptarse a todo tipo de sabores y combinaciones. Entre las versiones más llamativas se encuentran las crepas de crema de avellanas con frutos rojos, una receta que mezcla la suavidad de una masa ligera con el sabor intenso de una crema dulce y el toque fresco de la fruta.

Esta preparación se ha convertido en una opción favorita para quienes buscan un postre elegante sin complicaciones. La combinación de chocolate, avellana y frutos rojos crea un contraste entre lo cremoso y lo fresco que convierte cada bocado en una experiencia especial.

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Además de ser una receta ideal para consentir a la familia o sorprender invitados, estas crepas destacan por su presentación. Los colores de las frutas acompañan la tonalidad de la crema de avellanas y hacen que el platillo luzca atractivo desde el primer momento.

El secreto de unas crepas suaves y llenas de sabor

Tres crepas rellenas de crema de avellanas, decoradas con una ramita de grosellas rojas, fresas, arándanos y frambuesas, sobre una tabla de madera.
Esta receta de crepas se vuelve una opción de postre elegante sin complicaciones para consentir a la familia o sorprender invitados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El encanto de esta receta está en la combinación de ingredientes que aportan diferentes texturas. La masa de las crepas debe quedar delgada y flexible para envolver el relleno sin perder su suavidad, mientras que la crema de avellanas añade un sabor dulce y una textura cremosa.

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Los frutos rojos aportan frescura y un ligero contraste ácido que ayuda a equilibrar la intensidad del chocolate. Fresas, frambuesas y moras se convierten en el complemento perfecto para darle un toque más ligero y colorido al postre.

Esta receta también permite personalizar la presentación con detalles como azúcar glass, chocolate derretido o más fruta fresca, convirtiéndola en una alternativa ideal para desayunos especiales, meriendas o celebraciones.

Ingredientes y preparación paso a paso

Dos crepas dobladas con crema de avellanas, cubiertas con fresas, frambuesas, arándanos, grosellas rojas y crema batida, adornadas con una hoja de menta.
La presentación de las crepas destaca por los colores de las fresas, frambuesas y moras junto a la tonalidad de la crema de avellanas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • 1/2 taza de agua
  • 2 cucharadas de mantequilla derretida
  • 1 cucharada de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de crema de avellanas
  • 1 taza de fresas rebanadas
  • 1/2 taza de frambuesas
  • 1/2 taza de moras
  • Azúcar glass al gusto
  • Chocolate derretido al gusto (opcional)

Preparación

  1. Coloca en la licuadora la harina, los huevos, la leche, el agua, la mantequilla derretida, el azúcar, la vainilla y la sal.
  2. Licúa hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos.
  3. Deja reposar la mezcla durante 10 minutos para lograr crepas más suaves.
  4. Calienta un sartén antiadherente y agrega una pequeña cantidad de la mezcla.
  5. Cocina cada crepa por ambos lados hasta que esté ligeramente dorada.
  6. Unta crema de avellanas sobre cada crepa.
  7. Agrega fresas, frambuesas y moras en el centro.
  8. Dobla o enrolla las crepas según la presentación deseada.
  9. Decora con azúcar glass y chocolate derretido si lo deseas.

Un postre que combina tradición y creatividad

Primer plano de un plato blanco con pila de crepas rellenas de crema de avellanas, cubiertas con chocolate, fresas, frambuesas, arándanos y menta.
La preparación indica licuar la mezcla sin grumos, dejarla reposar 10 minutos, cocinar en sartén antiadherente y rellenar con crema de avellanas y fruta antes de doblar o enrollar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las crepas de crema de avellanas con frutos rojos representan una forma sencilla de darle un giro especial a un clásico de la repostería. Su preparación no requiere técnicas complicadas, pero el resultado tiene una apariencia digna de un restaurante.

La mezcla de sabores hace que este postre funcione tanto para amantes del chocolate como para quienes disfrutan el frescor de la fruta. Cada ingrediente cumple una función: la masa aporta suavidad, la crema de avellanas intensidad y los frutos rojos un contraste natural.

Con pocos pasos y una presentación llamativa, esta receta se convierte en una opción perfecta para disfrutar un momento dulce y compartir un platillo que combina sabor, color y creatividad.

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