Periodista mexicano se vuelve viral al tener cita romántica con mujer italiana: “Yo ya gané en este Mundial 2026″

El propio comunicador admitió sentirse sorprendido por la repercusión que ha tenido su encuentro con la joven italiana.

La Copa Mundial de 2026 no solamente está dejando goles, celebraciones y estadios llenos. También ha comenzado a regalar historias inesperadas fuera de las canchas. Una de ellas tiene como protagonistas a un periodista mexicano y una estudiante italiana que, gracias a una entrevista realizada durante la cobertura del torneo, terminaron convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de las redes sociales.

Todo comenzó en Monterrey, Nuevo León, cuando el periodista Octavio de León realizaba una serie de entrevistas con aficionados extranjeros que habían llegado al país para vivir el ambiente mundialista. Durante una de esas grabaciones conversó con varias jóvenes europeas que portaban la camiseta de la Selección Mexicana, entre ellas una italiana llamada Giorgia.

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Octavio de León pasó de cubrir el torneo a protagonizar una de las anécdotas más comentadas de la Copa del Mundo.

Aunque en ese momento parecía una entrevista más dentro de la cobertura periodística, el video comenzó a ganar popularidad en internet. Sin embargo, la historia tomó un rumbo inesperado días después.

A través de sus redes sociales, Octavio reveló que Giorgia decidió contactarlo directamente mediante Instagram después de ver la repercusión que había tenido la grabación. A partir de ese mensaje comenzaron a conversar y posteriormente organizaron una salida.

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“Resulta que mi video con las extranjeras fue tan viral que Giorgia, la chica italiana que entrevisté ese día, me mandó un mensaje. Empezamos a platicar, luego la invité a salir por lo que me tocó representar a México ante Europa y la pasamos de maravilla. La mala: Regresa a su país en unos días. La buena: Fue una cita increíble, la mejor que he tenido este año.No sé la selección nacional, pero yo ya gané en este mundial”, compartió el periodista junto a varias imágenes del encuentro.

: Una estudiante italiana que estaba de intercambio en Monterrey se convirtió en protagonista de una de las historias más comentadas del torneo.

Las fotografías mostraban a ambos disfrutando de diversos momentos durante la cita, algo que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios, quienes comenzaron a seguir cada actualización relacionada con la historia.

Por su parte, Giorgia también apareció en contenidos compartidos por el comunicador hablando sobre su experiencia en México y especialmente en Monterrey, ciudad donde realizó un intercambio académico.

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“Hola, yo soy Giorgia, de Italia. E mejor experiencia aquí en Monterrey. O sea, me encantó Parque Fundidora, como quedarme allá rato con mis amigos, sentándonos, mmm, comiendo helado y todo. También, ay, las noches en Barrio [ríe] me encantaron. Y también la vida en el Tec, me gustó mucho. Estoy aquí de intercambio. Me quedé un semestre y allá se está acabando”.

El comunicador compartió fotografías de su encuentro con Giorgia y desató miles de reacciones entre los aficionados.

La joven también aprovechó para destacar la hospitalidad de los regiomontanos.

“A la gente de Europa, de Monterrey, es hablar con la gente. O sea, la gente de acá es lo mejor que te puedes encontrar de esta ciudad. O sea, la ciudad está bonita, hay sitios padres donde puedes visitar y bla, bla, bla. Pero lo mejor para mí fue, eh, conocer a la gente.Chicos, no es un destino cualquiera, sino gente como México, que es lo máximo. Y, nada más, si necesitan algún consejo, solo pregúntenme”, finalizó en su mensaje Giorgia.

Tras viralizarse la historia, cientos de usuarios comenzaron a reaccionar con entusiasmo. Algunos incluso alentaron al periodista a continuar la relación y mantener el contacto con la joven italiana una vez que regresara a Europa.

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Una entrevista callejera en Monterrey terminó convirtiéndose en una cita que ahora está dando la vuelta a las redes sociales.

La conversación creció tanto que varios seguidores llegaron a sugerirle viajar a Italia para reencontrarse con ella. Ante esas propuestas, Octavio respondió con humor: “ cuando complete los 50 mil que me sale el vuelo, hospedaje y gastos”.

Entre los comentarios más populares destacaron mensajes como: “Digno de una historia mi estimado” y “Venga güey, ya la tienes”.

La cita entre un periodista mexicano y una aficionada europea generó una ola de comentarios, memes y mensajes de apoyo.

Sin embargo, el propio periodista reconoció que la enorme repercusión le ha generado sentimientos encontrados. Acostumbrado a buscar relevancia a través de reportajes, entrevistas y coberturas informativas, admitió que le resulta extraño haberse convertido en tendencia por una experiencia personal.

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“A lo largo de mi carrera, siempre he querido que mi trabajo se vuelva viral, una nota, un reportaje o una entrevista, pero me siento raro que lo que me está ayudando a trascender mediáticamente sea esta cita”.

También explicó que el impacto de la historia ha superado cualquier expectativa.

“Casi desde el primer instante que subí la historia, me dijeron que varios medios y canales del país (y algunos internacionales) estaba replicando el tema y la verdad, se siente extraño”.

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Mientras el video se acerca al millón de reproducciones y sus seguidores continúan aumentando, la historia entre Octavio y Giorgia sigue despertando interés. Lo que inició como una simple entrevista mundialista terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más curiosas y comentadas de la Copa del Mundo 2026.