Valentina Torres se lleva la medalla de oro en la Copa del Mundo de Triatlón Huatulco 2026

El domingo fue un día productivo en distintas disciplinas para el deporte en México, ya que Isaac del Toro también se coronó en el Tour Auvergne Rhone Alpes. (Comité Olímpico Mexicano)

La mexicana Ana María Valentina Torres hizo historia este domingo al conseguir la medalla de oro dentro de la Copa del Mundo de Triatlón celebrada en Huatulco, con un tiempo de 1:00:07 horas, consolidando su nombre en lo más alto del podio.

Enfoque en lo deportivo

Valentina sigue buscando su boleto a Juegos Olímpicos. (Comité Olímpico Mexicano)

Valentina, de 25 años, vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva tras finalizar sus estudios universitarios, lo que le permitió enfocarse por completo en sus competencias deportivas durante el último año:

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“Ahora que concluí la carrera pude dedicarme de lleno al deporte. Cada entrenamiento estuvo cuidadosamente planeado y hoy se ven los frutos. Estoy agradecida con Dios, con mis padres y con todas las personas que siempre me han respaldado”, expresó la atleta para La Jornada.

Actualmente, se ubica en la posición 83 del ranking mundial y ocupa el lugar 16 en el continente, preparándose para su próximo compromiso dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto.

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Durante estas competencias, seguirá buscando sumar la mayor cantidad de puntos posibles para buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además, habló sobre el éxito que está teniendo el deporte nacional en disciplinas que van más allá del futbol:

“Con el Mundial de futbol en marcha, es especial poder darle otra alegría al país desde otro deporte. Buscaba que voltearan a verme y lo logré”, comentó.

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De acuerdo con la atleta, representó una alegría adicional haber conseguido esta victoria en casa:

“Después del ciclismo, nos agrupamos unas 35 corredoras para la última parte. Las primeras dos vueltas mantuve un ritmo controlado, enfocada en la respiración y sin perder la calma. Cuando me di cuenta, iba sola al frente. Ganar en mi país, y especialmente en Oaxaca, con toda su riqueza cultural, es una experiencia única”, concluyó.

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Domingo histórico para México

Isaac del Toro se proclamó campeón tras varios meses fuera de competencia

El domingo se convirtió en una fecha memorable para el deporte mexicano, luego de los logros obtenidos en distintas disciplinas a nivel internacional, pues además del triunfo de Valentina Torres en triatlón, otras actuaciones destacadas marcaron la jornada.

Dentro del ciclismo, Issac del Toro se proclamó campeón del Tour Auvergne Rhône Alpes, en la competencia que marcó su regreso tras algunos meses ausente por lesión.

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El tiro con arco también brindó grandes resultados, ya que en la Copa del Mundo de Antalya 2026, Ana Paula Vázquez obtuvo la medalla de plata en la prueba individual femenil, mostrando temple y calidad a lo largo del torneo.

Por su parte, el equipo femenil mexicano también conquistó el segundo lugar, reafirmando el nivel y la fortaleza nacional en esta disciplina.