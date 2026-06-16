México

Imelda Tuñón lanza nueva acusación y reaviva la guerra familiar: “Maribel me decía que me aguantara todo”

La viuda de Julián Figueroa volvió a referirse a la relación que mantuvo con el cantante y expresó su decepción por situaciones que, asegura, marcaron su vida durante aquellos años

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Imelda Tuñón reacciona a versiones sobre presuntos coqueteos de Julián Figueroa con Aranza - (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)
Imelda Tuñón reacciona a versiones sobre presuntos coqueteos de Julián Figueroa con Aranza - (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

La tensión entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia volvió a colocarse en el centro de la conversación pública. En esta ocasión, la viuda de Julián Figueroa reaccionó a recientes declaraciones relacionadas con presuntos acercamientos que el cantante habría tenido con la intérprete Aranza cuando coincidieron en un evento.

Lejos de dirigir sus críticas hacia la cantante, Imelda aseguró que la responsabilidad en este tipo de situaciones no recae en las mujeres involucradas. Por el contrario, aprovechó el momento para cuestionar el papel que, según su versión, tuvo Maribel Guardia durante su relación con el fallecido artista.

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Las declaraciones también incluyeron comentarios sobre la tutela de su hijo José Julián y una reflexión sobre el complicado momento familiar que atraviesan desde hace varios meses.

Imelda defiende a Aranza y señala a Maribel Guardia

La viuda de Julián Figueroa afirma que en estas situaciones “la mujer nunca tiene la culpa” y se asume feminista. (RS)
La viuda de Julián Figueroa afirma que en estas situaciones “la mujer nunca tiene la culpa” y se asume feminista. (RS)

Durante su encuentro con medios de comunicación, Imelda Tuñón afirmó sentirse agradecida con Aranza por no haber correspondido a los presuntos coqueteos de Julián Figueroa.

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Yo soy feminista, entonces la verdad es que la mujer en este tipo de cosas nunca tiene la culpa”, declaró. Además, destacó la postura que, según dijo, tomó la cantante ante aquella situación. “Qué chica tan linda que respeta a una mujer que tiene una pareja”, expresó.

Sin embargo, sus palabras tomaron otro rumbo cuando habló sobre Maribel Guardia. “Yo creía que estaba en una relación estable y Maribel siempre me decía que yo me aguantara todo lo que me dijera Julián y todo lo que me hiciera”, aseguró. La declaración se convirtió en el punto más polémico de su intervención, ya que atribuye a la actriz una actitud permisiva frente a conductas que, según Imelda, afectaban su relación.

La polémica tutela de José Julián

Imelda Tuñón se defiende ante la denuncia que le interpuso Maribel Guardia (Infobae - Jovani Pérez)
Imelda Tuñón dice que agradece a Aranza por no corresponder a los presuntos acercamientos del cantante. - (Infobae - Jovani Pérez)

Otro de los temas que abordó fue la designación de Addis Tuñón como tutora legal en caso de una eventual ausencia de la madre del menor. Imelda aclaró que no fue ella quien eligió directamente a la periodista para esa responsabilidad.

Yo tengo una lista como de diez personas antes de que sea cualquier otra persona”, explicó. Posteriormente detalló que sus padres encabezan las opciones contempladas para hacerse cargo de su hijo, seguidos por otros familiares cercanos.

Según relató, presentó varias alternativas dentro del proceso correspondiente y la decisión final no dependió de ella. “Yo puse tres personas probables y el juez la eligió a ella”, puntualizó, buscando despejar las especulaciones que han circulado alrededor del tema.

“Hizo su vida un desastre”

(IG: @imetunon)
Imelda Tuñón expresa su desencanto con Maribel Guardia y afirma que la situación familiar “pudo haber sido distinta”. - (IG: @imetunon)

La viuda de Julián Figueroa también habló sobre el desencanto que siente respecto a Maribel Guardia y aseguró que la situación actual pudo haber sido distinta.

Que haya hecho su vida un desastre, porque ahorita podría estar también con toda su familia y ahorita hizo su vida un desastre”, manifestó cuando se le preguntó por las diferencias que mantienen.

Aunque no profundizó en los motivos específicos de esa afirmación, sus palabras reflejan el distanciamiento que existe actualmente entre ambas. La relación entre suegra y nuera ha estado marcada por declaraciones públicas, versiones encontradas y episodios que han alimentado el interés mediático durante los últimos meses.

Con estas nuevas declaraciones, Imelda Tuñón vuelve a colocar el foco sobre una disputa familiar que continúa generando reacciones. Mientras tanto, las diferencias entre ambas figuras permanecen lejos de resolverse y siguen alimentando uno de los conflictos más comentados del espectáculo mexicano.

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