Margarita Zavala aseguró que la Guardia Nacional acabará con el Ejército

Foto: REUTERS/Edgard Garrido/ Archivo

La discusión de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de incorporar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), enardeció los ánimos en la Cámara de Diputados, órgano que durante esta madrugada aprobó vía fast track la propuesta del mandatario federal.

Durante su exposición en la tribuna, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, aseguró que la reforma para que la recién creada Guardia Nacional forme parte del Ejército, no resuelve el problema del crimen organizado ni de la violencia, pues no beneficia a nadie.

“Lo que queremos es fortalecer a la Guardia Nacional como algo civil y por supuesto apoyar a policías municipales y estatales, para que el Ejército siga siendo Ejército, y la Marina siga siendo Marina”, aseveró la esposa del expresidente Felipe Calderón.

(Foto: Captura de Video / Canal del Congreso)

“La política de ‘abrazos, no balazos’ está matando a los mexicanos. Con ustedes se han achicado las calles y se nos han quitado libertades, la solución es fortalecer las instituciones de seguridad”, aseveró.

La también excandidata independiente a la presidencia de la República enfatizó en una larga alocución que duró varios minutos, que en México se vive una crisis de violencia “y la razón es por no enfrentar a la delincuencia, por haber abandonado a su suerte a las familias mexicanas, por la claudicación de este gobierno de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es la rendición del Estado frente al crimen organizado. Ahora no saben qué hacer y han decidido trasladar la responsabilidad de este gobierno al Ejército”, enfatizó.

Al asegurar que la propuesta presidencial es totalmente anticonstitucional, Margarita Zavala aseguró de manera abierta que “venía a defender a los soldados y marinos”.

“Vengo a defender a los soldados y a los marinos, a quienes ustedes han humillado y constantemente, los tienen en condiciones infrahumanas, hacinados, (…) bajo un esquema que viola todos los derechos laborales”, dijo de manera enérgica.

Foto: REUTERS/Edgard Garrido/ Archivo

Margarita Zavala aseguró que esta ley de Andrés Manuel López Obrador no resuelve el problema del crimen organizado y la violencia “esta ley no beneficia a nadie, no beneficia a los ciudadanos, no beneficia al Ejército, no beneficia ni a la Sedena, ni a la Guardia Nacional, ni a la Secretaría de Seguridad ni a la Policía Federal, ni a los marinos, ni a la Secretaría de Marina” (sic).

La panista aseguró que cargarle al Ejército la Guardia Nacional, “es pasarle toda la responsabilidad del gobierno de las fallas de seguridad al propio Ejército y eso no es justo ni con el Ejército”, destacó.

“Todas sus irregularidades, sus errores, sus pactos con el crimen los quieren esconder comprometiendo al Ejército, al que han humillado. A cuyos integrantes mandan hipócritamente a zonas de violencia con las manos atadas y con la orden de no intervenir los exponen y son humillados. Les dañan hasta su honor”, dijo.

La legisladora del albiazul rememoró la muerte de 14 marinos que participaron en la recaptura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ocurrida el pasado 15 de julio en el municipio de Choix, Sinaloa, entre los límites con Chihuahua y Sonora.

“Ninguna autoridad civil los acompaña cuando 14 marinos mueren en cumplimiento de su deber. No me vengan a decir, claro que ya sabemos que hay confianza en el Ejército. Conozco a las fuerzas armadas. Aquí hay hijos, nietos y sobrinos, yo soy sobrina de médicos militares, y a las fuerzas armadas las conozco, los he visto en la defensa de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, ante los desastres naturales, con lealtad a nuestras instituciones”. dijo.

(Foto: Gobierno de México)

“Por eso hoy alzo la voz y vengo a defender a los soldados y a los marinos, a esos que ustedes humillados y constantemente los tienen en condiciones infrahumanas, hacinados y recargándoles de tareas, construyendo lo mismo trenes que aeropuertos bajo un esquema que viola todos los derechos laborales”, subrayó.

Margarita Zavala dijo que solo hacía falta ver la exposición de motivos del gobierno de AMLO “para ver que esto no beneficia a nadie, por que en lo que en el fondo quieren, es debilitar más a las fuerzas armadas. Una Guardia Nacional de 113 mil miembros terminará por debilitar al Ejército que lo tiene que cuidar, que le tiene que dar operación”, acentuó.

“Y recuerdo esa declaración de un 30 de junio del 2019 de López Obrador que dijo que si por él fuera, no habría Ejército ni Marina”, recalcó Zavala Gómez del Campo.

Cabe recordar que este sábado quedó aprobada en lo general y en lo particular la reforma a las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos transitorios, para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De esta manera, el proyecto de decreto que reforma las leyes en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública se turnó al Senado de la República.

SEGUIR LEYENDO: