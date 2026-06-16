Valentino Lanús deja atrás las telenovelas: esta fue la inesperada decisión del famoso galán mexicano

Valentino Lanús reaparece ante los medios como padrino de la obra No es otra telenovela mexicana y habla de la etapa que atraviesa. - (Facebook/Valentino Lanús)

Valentino Lanús reapareció ante los medios durante su participación como padrino de la obra No es otra telenovela mexicana y sorprendió al hablar con total sinceridad sobre la etapa que atraviesa. Alejado desde hace años de la dinámica tradicional del espectáculo, el actor aseguró que su vida gira hoy en torno a la búsqueda personal, la espiritualidad y una filosofía que ha transformado por completo sus prioridades.

Considerado uno de los galanes más populares de las telenovelas mexicanas durante las décadas de 1990 y 2000, Lanús reconoce que ya no observa la industria con los mismos ojos. Su regreso a la pantalla con Tu vida es mi vida no modificó esa percepción y, por ahora, no parece existir un proyecto capaz de convencerlo de volver de manera permanente.

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Además de abordar su futuro profesional, el actor dejó entrever que su etapa de celibato podría llegar a su fin, una confesión que rápidamente llamó la atención de la prensa.

Un camino cada vez más alejado del espectáculo

El actor afirma que su vida ahora se enfoca en la búsqueda personal, la espiritualidad y una filosofía que redefine sus prioridades. - (Captura de pantalla/ Facebook/ Mexiquense TV)

Durante la conversación, Valentino explicó que actualmente se encuentra desconectado de gran parte de lo que ocurre en el medio artístico y que sus intereses están enfocados en otros aspectos de la vida.

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“Estoy poco enterado del mundo, sobre todo del medio, también estoy bastante dislocado”, comentó. Para el actor, la búsqueda espiritual ha sido fundamental en los últimos años, aunque considera que existen niveles de desarrollo personal que van más allá de ese concepto.

“La espiritualidad en sí es solo un campo. Es un escaloncito, pero es el camino más cercano de nuestra realidad. Luego está el alma y otros lugares más avanzados todavía”, reflexionó.

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Sus declaraciones reflejan el cambio profundo que ha experimentado desde que decidió alejarse de la televisión, una industria que durante años lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de los melodramas mexicanos.

El regreso a las telenovelas luce cada vez más lejano

Valentino Lanús reconoce que está desconectado de la dinámica del espectáculo y poco enterado de lo que ocurre en el medio artístico. (Recorte)

Aunque en 2024 participó en Tu vida es mi vida, Valentino Lanús dejó claro que actualmente no tiene contemplado regresar a las telenovelas de manera regular.

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“Fíjate que es difícil, honestamente. De todo este tiempo que estuve buscando un proyecto, porque aparte lo necesitaba, llegó Tu vida es mi vida, que fue el último que hice hace cuatro años prácticamente, y dentro de todo lo que vi era lo más decente que había”, señaló.

El actor explicó que la principal razón detrás de su distancia con la pantalla es la dificultad para encontrar historias que coincidan con su manera de entender la vida. “Es difícil encontrar proyectos que empaten con mi filosofía”, afirmó.

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La declaración resulta significativa tratándose de una figura que protagonizó producciones como Las tontas no van al cielo y títulos que marcaron una época dentro de la televisión mexicana.

El amor podría poner fin al celibato

Lanús deja abierta la posibilidad de terminar su celibato y afirma que “alguien especial” podría haber llegado, mientras revela que vive con ocho kimonos. - (Facebook/Valentino Lanús)

Más allá de los temas profesionales, Valentino también habló sobre su situación sentimental y dejó abierta la posibilidad de iniciar una nueva etapa en su vida personal.

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Cuando fue cuestionado sobre el celibato que ha mantenido durante los últimos años, respondió con una sonrisa: “Ya lo voy a solucionar, hermano. Yo creo que pronto”.

Las preguntas continuaron y el actor terminó admitiendo que alguien especial podría haber llegado a su vida. “Tan, tan, tan... Ándale, chismes”, dijo entre risas. Más adelante agregó: “Puede ser, puede ser. Sí, estamos en eso”.

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Mientras el romance parece abrirse paso, también hay otros cambios que forman parte de su nueva rutina. Lanús confesó que ha dejado atrás gran parte de la ropa que utilizaba antes y que ahora vive prácticamente con kimonos. “Tengo ocho kimonos y con esos vivo mi vida”, reveló. Una imagen que confirma que, al menos por ahora, el Valentino Lanús de las telenovelas parece haber quedado muy atrás.