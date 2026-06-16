Alfonso Obregón ya no le dará voz a “Shrek 5”: por qué habrían cambiado al actor de doblaje en el tráiler latino

El tráiler en español latino de Shrek 5 desata conversación entre fans por la ausencia de la voz de Alfonso Obregón.

El estreno del tráiler en español latino de Shrek 5 abrió una fuerte conversación entre los seguidores de la franquicia, luego de que la voz de Alfonso Obregón, actor mexicano identificado durante años con el personaje de Shrek, no apareciera en el avance presentado hasta ahora.

Hasta el momento no hay un anuncio oficial que confirme quién interpreta al personaje en la versión final para Latinoamérica.

La incertidumbre llega después de un periodo complicado para Alfonso Obregón, quien además de ser reconocido por Shrek y Kakashi Hatake en Naruto, enfrentó un proceso legal que marcó su carrera y, según sus propias declaraciones, tuvo consecuencias en sus oportunidades laborales.

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La trayectoria de una voz que marcó al cine animado

La producción de Shrek 5 no confirma de forma oficial quién interpreta a Shrek en la versión final para Latinoamérica. - (Captura de tráiler oficial)

Alfonso Obregón es uno de los actores de doblaje mexicanos más reconocidos. Su interpretación de Shrek se convirtió en una referencia para varias generaciones, gracias al estilo de humor y personalidad que aportó al personaje desde las primeras películas de la saga.

Además del ogro de DreamWorks, Obregón ha dado voz a figuras como Bugs Bunny, Marty de Madagascar, Kakashi Hatake en Naruto, Ren Höek y Bob en ReBoot. También ha trabajado como director artístico en Audiomaster 3000, filial de Televisa, y ha participado en la adaptación de voces para importantes producciones.

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Su carrera también incluye doblajes de actores como Mike Myers, Chris Tucker, Woody Allen, Chris Rock y Robert Downey Jr., consolidándolo como una figura importante dentro de la industria del doblaje en México.

El proceso legal que cambió su carrera

Alfonso Obregón construye su reconocimiento en el doblaje mexicano por personajes como Shrek y Kakashi Hatake en Naruto. - (Instagram)

En agosto de 2024, Alfonso Obregón enfrentó un proceso legal luego de ser acusado de presunto abuso sexual agravado por una de sus alumnas, Katy Zavala. La denuncia señalaba hechos ocurridos en febrero de 2022 en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

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El actor fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permaneció alrededor de una semana y media bajo prisión preventiva justificada.

Posteriormente, el proceso tuvo resoluciones favorables para Obregón: uno de los casos terminó con una no vinculación a proceso y otro con sentencia absolutoria, por lo que fue liberado el 22 de agosto de 2024. El actor aseguró que las acusaciones eran infundadas y explicó en una entrevista con Isabel Martiñón, publicada en su canal de YouTube, que las situaciones señaladas estaban relacionadas con ejercicios académicos de técnica vocal y no tenían una connotación sexual.

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También afirmó que antes de su detención recibió amenazas e intentos de extorsión por parte del padre de la denunciante, con supuestas exigencias económicas y de apoyo profesional.

Alfonso Obregón queda fuera del primer avance latino de Shrek 5

Obregón afirma que no recibe una propuesta formal para volver a Shrek 5 y plantea condiciones sobre créditos, dirección de doblaje y acuerdo laboral. - (Instagram / DreamWorks)

La llegada del tráiler en español latino de Shrek 5 cambió las expectativas de los seguidores de la saga, ya que Alfonso Obregón no aparece interpretando al famoso ogro verde. El avance muestra una nueva voz para el personaje, lo que confirma que, al menos en este primer adelanto, el actor que durante años dio identidad a Shrek en Latinoamérica no forma parte del proyecto.

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Hasta el momento no se ha informado públicamente si existió algún tipo de negociación entre Alfonso Obregón y la producción o si su salida fue una decisión definitiva. Sin embargo, la aparición de una nueva voz en el tráiler provocó reacciones entre los fans que recuerdan su trabajo desde las primeras entregas de la franquicia.

Antes de esta situación, Obregón había explicado que no recibió una propuesta formal para regresar a Shrek 5 y que, en caso de volver, tendría ciertas condiciones relacionadas con los créditos, la dirección del doblaje y el acuerdo laboral. Ahora, con el avance presentado, la posibilidad de verlo nuevamente como Shrek parece más complicada.

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