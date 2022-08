Jorge Triana se lanzó contra AMLO por caso Ayotzinapa: “Pobre país gobernado por la chimoltrufia”

Jorge Triana arremetió en contra del presidente López Obrador por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa (Fotos: Cuartoscuro//REUTERS/Henry Romero)

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al recordar que en 2019 el mandatario federal aseguró que “no fue un crimen de Estado”.

El pasado martes 30 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el legislador del blanquiazul reprochó que el jefe del Ejecutivo federal presuma el avance de la investigación del caso Ayotzinapa, cuando en 2019, recordó, él aseguró que no fue un crimen de Estado.

“Es decir, en 2019 no era un crimen de Estado, pero para 2022 siempre si es un crimen de Estado. Pobre país, gobernado por ‘la chimoltrufia’”, agregó en su mensaje.

Ayotzinapa “no es un crimen de Estado”, dijo @lopezobrador_ en noviembre de 2019.



Es decir, en 2019 no era un crimen de Estado, pero para 2022 siempre si es un crimen de Estado.



Pobre país, gobernado por 'la chimoltrufia'.



pic.twitter.com/Ke0ro0Q3tV — Jorge Triana (@JTrianaT) August 30, 2022

En otra publicación, Triana Tena enlistó las promesas del presidente López Obrador que aún no ha cumplido rumbo a su Cuarto Informe de Gobierno, entre ellas, la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además, escribió en su red social el panista, la venta del avión presidencial, el regreso del Ejército Mexicano a los cuarteles, bajar el precio de la gasolina y mejorar el sistema de Salud en el país.

“No vendió el avión, el ejército no regresó a sus cuarteles, no aparecieron los 43, no bajó la gasolina, no tenemos el sistema de salud de Dinamarca, no hay ex presidentes enjuiciados, no crecemos al 4%, no enfrentó a (Donald) Trump, no hay menos pobreza… #CuartoInformedeGobierno”

Triana Tena enlistó las promesas del presidente López Obrador que aún no ha cumplido (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Ante sus publicaciones, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios salieron en defensa del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), al asegurar que las declaraciones de AMLO sobre Ayotzinapa cambiaron debido a que “ya se está investigando”.

“Fácil, antes no había investigación y ahora la hay. ¿Cuál es el problema?”, “Por qué no pones el vídeo completo y tomas unas clases de comprensión lectora y auditiva. Eso ayuda mucho” y “Las recientes INVESTIGACIONES DICEN QUE SÍ”, fueron algunos de los comentarios.

Qué dijo AMLO sobre le caso Ayotzinapa en 2019

AMLO aseguró que en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no se podía hablar de “crímenes de Estado” (Foto: Presidencia)

El 24 de septiembre de 2019, en conferencia de prensa desde Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no se podía hablar de “crímenes de Estado”, ya que él no permitiría “ninguna injusticia”.

“No hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa, porque tengo el compromiso de conocer y dar a conocer toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes, y no vamos a escatimar recursos. Todo el gobierno tiene ese compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”, manifestó en su momento.

No obstante, la declaración que causó polémica entre las personas y activistas fueron las siguientes: “En el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos, no se puede hablar de crímenes de Estado porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla, no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario”.

Para el 18 de agosto de este año, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que la desaparición de los normalistas de Guerrero fue un “crimen de Estado”, así como señaló la responsabilidad del Ejército.

SEGUIR LEYENDO: