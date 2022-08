Caso Ayotzinapa: la ONU-DH pidió al gobierno mexicano garantizar la justicia y la verdad

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno mexicano "garantizar la verdad y justicia" en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi 8 años. (Foto: EFE/Carlos Ramírez/ Archivo)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno mexicano garantizar la verdad y justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa tras el informe de la Comisión para la Verdad dado a conocer la semana pasada.

Mediante un pronunciamiento, el organismo internacional solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga “una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas”.

Esto, indicó, para “determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas”.

Guillermo Fernández Maldonado, representante de la ONU-DH en México, respaldó la conclusión de la Comisión de la Verdad, la cual señala que se trató de un crimen de Estado. (Foto: EFE/Jorge Torres/Archivo)

Aunque la ONU-DH no lo mencionó, el detenido de mayor perfil hasta ahora es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante el caso.

“Estamos ante un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”, declaró Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, en el comunicado.

El organismo reconoció la labor de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que el 18 de agosto presentó un informe que concluye que la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de 2014 fue un “crimen de Estado” y que no hay indicios de que estén vivos.

La ONU-DH coincidió con el informe en rechazar la “verdad histórica”, como se conoce la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), que afirmaba que policías corruptos entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula, municipio del estado de Guerrero.

Ante “la importancia de la información” revelada por la Comisión para la Verdad, la ONU-DH recomendó “medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso”.

Foto: EFE/LEONARDO MUÑOZ/Archivo

Pidió, “como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado (funcionarios) que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre de 2014 y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva”.

También sugirió el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas en México, y la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades competentes.

“Se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes”, concluyó Fernández-Maldonado.

La polémica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa se ha reavivado a casi un mes de que se cumplan 8 años del hecho.

Foto: EFE/José Méndez/Archivo

Las familias de los estudiantes exigieron el viernes pruebas “objetivas, científicas e indubitables” de que están muertos, mientras que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió este lunes que continuará con su búsqueda, aunque defendió la investigación de la Comisión para la Verdad.

Llamó a tener “paciencia” respecto a la impartición de justicia ante el avance en las investigaciones del caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Bajo este sentido, el mandatario adelantó que el gobierno federal no descarta que las investigaciones emprendidas por la administración actual alcancen a más altos funcionarios, mismos que presuntamente estarían implicados en el caso de desaparición que tuvo lugar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Que si no se está incluyendo a Peña (Nieto), que si no se está incluyendo al General Cienfuegos, que si no se está incluyendo al ejército. Espérense, porque los mismos que encubrieron y que ahora, tratando de salirse, están negando la investigación. Lo que están provocando es que se exhiban más”, comentó el mandatario

Con información de EFE

