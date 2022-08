Marcelo Ebrard bromeó con Army y reveló a “los nuevos integrantes” de BTS: “Puro guapo”

El canciller mexicano bromeó con Army al presentar a "los nuevos integrantes" de BTS. (Fotos: Facebook Marcelo Ebrard y Archivo)

Desde su pasada visita a Corea del Sur, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, supo ganarse el interés y cariño de Army, las y los fans de la popular banda de pop coreano (k-pop), BTS - al menos, en la plataforma de Tik Tok.

Esto, luego de compartir a sus seguidores su gusto por las canciones de la agrupación, conformada por siete integrantes: RM (Kim Namjoon), Jin (Kim Seokjin), Suga (Min Yoongi), J-Hope (Jung Hoseok), Jimin (Park Jimin), V (Kim Taehyung) y Jungkook (Jung Jungkook). Mismo caso cuando reveló que Dynamite era su canción favorita y - para su punto de vista - “la mejor del grupo”.

De ahí que el también Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) ha dedicado tiempo a responder los comentarios que Army le deja en sus videos, en donde también les ha externado compartir los mismos anhelos tales como un tour en México.

Gracias a este vínculo de simpatía es que el 27 de agosto pasado, Ebrard Casaubón volvió a dirigirse al fandom, pero, en esta ocasión, con una broma en la que finge presentar a los supuestos nuevos miembros de BTS.

Marcelo Ebrard ha logrado simpatizar con Army de México, tras expresar su gusto por BTS. (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

“¿Ya vieron a los nuevos integrantes de BTS?”, así es como el videoclip ambientado con la canción Permission to Dance “revela” a Marcelo Ebrard y Christian Burgos como los miembros de la banda surcoreana. “Puro guapo”.

Para ello, el canciller agregó fotografías de la última reunión que sostuvo con Burgos - considerado como el mexicano más famoso de Corea del Sur - en el café Tacuba, del centro de la Ciudad de México (CDMX). Esto, en el marco de su reciente visita a territorio azteca, tras años de habitar en el país asiático.

“Saludos Army”, cerró el clip, que hasta el momento acumula más de 44 mil likes y 900 comentarios, la mayoría de éstos últimos, mensajes de agradecimiento, alegría e, incluso, apoyo para su eventual campaña presidencial del 2024, siempre y cuando, bromeaban, lograra que BTS diera un concierto en México.

“Ya tiene mi voto”, “¿Quiere mi voto? Ya sabe a quien traer”, “Tráiganlos al Zócalo y Army lo apoyará hasta la presidencia”, “Le prometo cuatro votos si los trae a México con 7 fechas” ó “Señor, nos trae a BTS por favor y tendrá más de 10000 votos por parte de Army”, fueron algunos de los mensajes anclados en el tik tok.

El canciller mexicano volvió a dirigirse al fandom de BTS a través de su cuenta de Tik Tok.

Quién es Christian Burgos

Christian Burgos figura como una de las personalidades más populares de Corea del Sur, al convertirse en el primer mexicano en medios televisivos y de entretenimiento de aquella nación. También se desempeña como embajador honorario de México en Corea del Sur y fue portador de la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos (JJ.OO) de Invierno, organizados en dicho país en 2018.

Su paso comenzó en 2015, con su asistencia al programa de debato “El juicio anormal” (Abnormal Summit), transmitido por la televisora JBTC, el cual reunía a extranjeros que hablaban coreano para platicar de asuntos políticos, finanzas y economía de su país.

Aunque Christian asistió de primera instancia como un invitado, su carisma e inteligencia cautivó al público y a los productores, quienes terminaron por incluirlo en el elenco fijo para la segunda temporada del show.

De esa manera, continuó con participaciones en otros programas de televisión y radio, tales como: Miss Trot, A Man Who Feeds the Dog, Where is My Friend’s Home, Welcome, First Time in Korea? y Mask Singer - siendo este último, donde también demostró su talento para el canto.

