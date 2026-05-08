Sheinbaum presenta aportación ecónomica de mexicanos en EEUU previo a revisión del TMEC: solo el 10% reside sin documentos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe sobre las aportaciones de los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos, previo a la revisión del Tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá (TMEC).
“Son muy importantes para la economía de Estados Unidos, son personas honestas, trabajadras, con una cutura del esfuerzo y de comunidad, y eso es lo que debe guiarnos siempre la amistad que se ha generado a partir de este vínculo tan fuerte que tenemos entre ambos países”, dijo en Palacio Nacional.
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