Sheinbaum presenta aportación ecónomica de mexicanos en EEUU previo a revisión del TMEC: solo el 10% reside sin documentos

Desde octubre de 2018, y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centro y Suramérica, el Caribe y de países de África y China entran en el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Imagen de archivo. EFE/ Carlos López

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe sobre las aportaciones de los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos, previo a la revisión del Tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“Son muy importantes para la economía de Estados Unidos, son personas honestas, trabajadras, con una cutura del esfuerzo y de comunidad, y eso es lo que debe guiarnos siempre la amistad que se ha generado a partir de este vínculo tan fuerte que tenemos entre ambos países”, dijo en Palacio Nacional.

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