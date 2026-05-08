México

Sheinbaum presenta aportación ecónomica de mexicanos en EEUU previo a revisión del TMEC: solo el 10% reside sin documentos

La migración de mexicanos a Estados Unidos ha disminuido significativamente en la última década

Guardar
Google icon
Desde octubre de 2018, y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centro y Suramérica, el Caribe y de países de África y China entran en el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Imagen de archivo. EFE/ Carlos López
Desde octubre de 2018, y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur de México, miles de migrantes de Centro y Suramérica, el Caribe y de países de África y China entran en el territorio mexicano con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Imagen de archivo. EFE/ Carlos López

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe sobre las aportaciones de los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos, previo a la revisión del Tratado comercial México-Estados Unidos y Canadá (TMEC).

“Son muy importantes para la economía de Estados Unidos, son personas honestas, trabajadras, con una cutura del esfuerzo y de comunidad, y eso es lo que debe guiarnos siempre la amistad que se ha generado a partir de este vínculo tan fuerte que tenemos entre ambos países”, dijo en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo...

Google icon

Temas Relacionados

migrantes mexicanosEstados UnidosClaudia Sheinbaumeconomíamexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Una broma con doble sentido hecha por fans mexicanas provocó indignación internacional luego de que seguidoras extranjeras pensaran que se había filtrado la ubicación real del grupo surcoreano

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Pese a que la serie había sufrido un paro indeterminado, para este 2026 se anunció que una de las series más aclamadas en México vuelve a las pantallas

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Video muestra cómo comenzó incendio en Casa Ley de Los Mochis que dejó seis muertos

Hasta el momento se reportan seis personas fallecidas derivado del incendio

Video muestra cómo comenzó incendio en Casa Ley de Los Mochis que dejó seis muertos

Consulados de México no influyen en política de Estados Unidos, afirma Sheinbaum: desconoce sobre revisión a sedes

La mandataria reiteró que México establece en su Constitución la autodeterminación de los pueblos

Consulados de México no influyen en política de Estados Unidos, afirma Sheinbaum: desconoce sobre revisión a sedes

Visita de BTS a Palacio Nacional revive cuestionamientos por irregularidades en venta de boletos

El pasado 6 de mayo el grupo de K-pop se reunió con la presidenta de México Claudia Sheinbaum

Visita de BTS a Palacio Nacional revive cuestionamientos por irregularidades en venta de boletos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU

Caen dos por desvío de 300 millones de pesos tras operativo simultaneo en CDMX y Querétaro

Detienen a “El Cabo”, presunto integrante del CJNG ligado a un centro de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco

Rayos X delatan a joven que intentaba viajar de la CDMX a Veracruz con 47 kilos de marihuana en tres maletas

Vinculan a proceso a Alexander Benavides, alias “Metro 9”, líder de una facción del Cártel del Golfo

ENTRETENIMIENTO

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México y se arma polémica entre fans

Kate del Castillo confirma su regreso como Teresa Mendoza en La Reina del Sur 4

Christian Nodal estrena ‘Miel con licor’ en medio de fuertes disputas familiares: esto dice la letra

BTS conquista México… ¡y una abuelita mexicana enloquece a las ARMY con unas conchas inspiradas en “ARIRANG”!

BTS se rinde ante ARMY de México y lamentan 9 años de ausencia en el país

DEPORTES

Zague señala a los responsables del conflicto con seleccionados mexicanos rumbo al Mundial 2026

Zague señala a los responsables del conflicto con seleccionados mexicanos rumbo al Mundial 2026

Miguel Herrera detecta deficiencias de Efraín Juárez tras el empate ante América

Con bailes prehispánicos, así fue el lanzamiento oficial del Álbum PANINI del Mundial 2026 en el Museo Anahuacalli de la CDMX

Estos son los jugadores de México que aparecieron en el álbum de estampas de los Mundiales de 1970 y 1986

Zurdo Ramírez reaparece luego de ser noqueado por David Benavidez: “Esto no es el final”