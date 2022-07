Ebrard kawaii, Monreal freestyle y Sheinbaum biker: los “destapados” que buscan el amor de los jóvenes para 2024

Esto es lo que hacen los presidenciables para ganarse el voto de la juventud (Imagen: Infobae México)

En 2024 México renovará la presidencia y, de acuerdo con todas las encuestas realizadas hasta el momento, la o el candidato emanado de la Cuarta Transformación (4T) será el sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que los presidenciables de Morena iniciaron una estrategia de comunicación nueva, la cual apela al ciudadano más joven.

Mientras que López Obrador “destapó” a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Adán Augusto López, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado de la República, hizo lo propio.

A los perfiles promovidos por el jefe del ejecutivo se les conoció como las “corcholatas”, de los cuales, López Hernández no figura en el clamor popular, pues tanto el canciller como la jefa de gobierno cuentan con una popularidad mayor al 30%, mientras que el secretario de gobernación no llega al 10 por ciento. Por su cuenta, Monreal Ávila, quien no cuenta con tanta popularidad, reafirmó su postura para llegar a la presidencia de México.

Fotos: Reuters // Senado // Reuters

De tal modo que Ebrard, Sheinbaum y Monreal han promovido su imagen a través de diferentes plataformas para poder optimizar su alcance popular. Esto ha orillado a los políticos a implementar nuevos modos de difusión, donde se ha podido ver al canciller enviar saludos a los fanáticos de la banda BTS, a la jefa de gobierno supervisar rutas en motocicleta y al senador tirar unas rimas.

Para tener una idea más amplia de este fenómeno, Infobae México consultó con la mestrante Sandra Paola Contreras, quien estudia la el posgrado en Comunicación con orientación en Comunicación Política y Opinión Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien explicó cómo es que se está replanteando la forma de hacer campañas en México y América Latina.

Durante la conversación que sostuvo con el medio, Contreras Persino planteó que, en México, el demográfico con mayor potencial votante es el de jóvenes. Además de que éste tiene una tendencia a la alza respecto a su intención de acudir a las urnas, pues impulsan lo políticamente correcto.

También planteó que, a diferencia de otros procesos, la presencia de redes sociales tiene más peso, lo cual potencializa la diversificación de contenidos que podrían influir en la opinión pública, por lo que los políticos, si quieren llegar a este público, deben de acoplarse a esta nueva forma de comunicación.

El líder de la bancada de Morena en el Senado promovió su imagen con una nueva canción

Bajo esta óptica, señaló que la vinculación con el electorado se hace en dos pasos. Primero está el posicionamiento, que es la presentación de las alternativas políticas al público, y, después, la aceptación, donde lo importante es la reacción del posible votante ante lo que ya le fue presentado. Es decir, primero viene la forma y después el fondo.

“Posicionarse en la agenda es la estrategia ahorita, ya que lo hagan bien, ya es otra cosa”

Además, recordó que la vanguardia de la política en la región es el rejuvenecimiento de ésta y la mejor forma de materializar este propósito es a través de la cercanía. Es ante este paradigma donde entran las redes sociales y la creación de contenido atractivo.

Para entender mejor la primera etapa, Paola Contreras abundó sobre el posicionamiento, que es la etapa en la que se encuentran los candidatos en este momento, dijo que el buen contenido se mide en la función de construcción del personaje, por lo cual detalló su percepción sobre los presidenciables.

Ricardo Monreal

Ricardo Monreal estrenó el Rap Real para posicionarse entre las y los jóvenes (Imagen: Infobae México)

En primer lugar, ponderó que el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República hizo el mejor trabajo en relación a la presentación del personaje, pues, a través del “Rap Real”, Monreal Ávila se presentó detalladamente ante las y los jóvenes: es un académico de la UNAM, ex gobernador, ex diputado federal y senador con doctorado.

Destacó que tener la mejor presentación no es un indicador necesariamente positivo de su aceptación, pero sí es un buen inicio. Además, se debe de considerar que Ebrard y Sheinbaum no necesitan presentación.

Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard mandó un saludo a los fanáticos de BTS (Imagen: Infobae México)

El titular de la SRE que cobró fama desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) cuenta con una carrera política destacada. Además de recibir el galardón de mejor alcalde del mundo, fue de los pocos mexicanos que pudo establecer un diálogo fructífero con Donald Trump y promovió el Puente Aéreo México-China (esencial para la lucha contra el COVID-19), por lo que comenzó a acercarse a un segmento de la población juvenil poco explorado.

Es por eso que Ebrard Casaubón le habló a los amantes del K-pop y, en particular a los fans de BTS. De este modo, el morenista maneja una imagen en la que genera empatía por su trayectoria, por su desempeño actual y por su proximidad con los jóvenes, lo cual podría generarle recompensas políticas de cara a las elecciones de 2024.

Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recorrió las calles de la CDMX en moto para supervisar un recorrido (Imagen: Infobae México)

De manera similar a Ebrard, la jefa de gobierno de la CDMX produce la sensación de que, mientras se desempeña como política, es empática, pues los pequeños gestos de tocar la guitarra mientras padece COVID-19 o hacer un recorrido de supervisión en motocicleta ayudan a su imagen al presentarla como una mujer dotada de múltiples virtudes.

El promover este tipo de narrativas, además, atraen otro tipo de expresiones en redes sociales, pues el comportamiento electoral de los jóvenes se suele estancar en lo efímero y en la representación minoritaria, así que las críticas y memes que salieron al ver a Sheinbaum en motocicleta sirvieron para adelgazar un tema delicado en relación a la movilidad en la CDMX.

Finalmente, los puntos que destacó Contreras Persino para tener en mente durante el proceso de difusión es la campaña permanente mientras se ejecuta el trabajo institucional y que, ante los ojos del electorado joven, lo efímero sustituye a lo perdurable.

SEGUIR LEYENDO: