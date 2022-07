Marcelo Ebrard se reunió con Christian Burgos, el mexicano más famoso de Corea del Sur

(Foto: Twitter @m_ebrard)

A pocas horas de recuperarse del COVID-19, el pasado 4 de julio Marcelo Ebrard partió rumbo a Corea del Sur en donde tuvo un encuentro con Christian Burgos: el mexicano más famoso de la nación asiática.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter: en ésta, Ebrard reconoció los méritos del joven de 27 años y oriundo de la Ciudad de México (CDMX), quien, además, ganó popularidad en la televisión surcoreana gracias a su carisma y fluidez en el idioma.

“Importante comunicador mexicano en los medios de comunicación en Seúl. Lleva 5 años aquí, habla perfecto coreano y es un gran representante de nuestro país y civilización en Corea del Sur”, resaltó Ebrard.

Por su parte, Burgos Atala también publicó una foto de la reunión en Facebook e Instagram, señalando al también titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como “el experto en selfies”.

Asimismo, en sus instastories, compartió un breve clip de la convivencia, en el cual, pese a que los diálogos fueron sustituidos por una melodía, se les aprecia riendo y bromeando entre ellos.

El canciller reconoció la labor de Christian Burgos como “un gran representante” de México en la nación asiática. (Foto: captura de pantalla)

Por supuesto, internautas y seguidores de Christian no se hicieron esperar y le expresaron felicitaciones por su encuentro con Ebrard. De igual manera, se mostraron emocionados, luego que el joven revelara su próxima visita a México, programada para agosto.

No obstante, también hubo algunos más que no dudaron en expresar su rechazo a Ebrard y, en sentido figurativo, exhortaron a Burgos a “no juntarse con él”.

“No te juntes con malas influencias”, “Tu eres muy bello para andarte tomando foto con el c*cas”, “¿Esto es real?”, “Christian, por favor evita esos personajes. Nada bueno traerán a tu imagen”, comentaron.

Por su parte, las reacciones a la publicación de Marcelo fueron mucho más fuertes, pues en una gran parte de éstas arremetieron contra el funcionario al insinuar que la reunión sería otra estrategias para favorecer su posible candidatura presidencial.

“Apuesto que hasta el día de hoy no sabía la existencia de Christian Burgos”, “¿Qué no debería estar preparando la próxima reunión de su jefe con Biden?, “Christian tiene más vena diplomática en su dedo meñique”, “Como siempre, colgándose de la gente exitosa, de esa que ustedes llaman ‘aspiracionista’”, replicaron.

¿Quién es Christian Burgos?

Christian Burgos ha creado contenidos con Youtubers como Chingu Amiga y Liry Onni. (Fotos: Facebook 크리스티안 부르고스)

Christian Burgos figura como una de las personalidades más populares de Corea del Sur, al convertirse en el primer mexicano en medios televisivos y de entretenimiento de aquella nación.

Su paso comenzó en 2015, con su asistencia al programa de debato “El juicio anormal” (Abnormal Summit), transmitido por la televisora JBTC, el cual reunía a extranjeros que hablaban coreano para platicar de asuntos políticos, finanzas y economía de su país.

Aunque Christian asistió de primera instancia como un invitado, su carisma e inteligencia cautivó al público y a los productores, quienes terminaron por incluirlo en el elenco fijo para la segunda temporada del show.

De esa manera, continuó con participaciones en otros programas de televisión y radio, tales como: Miss Trot, A Man Who Feeds the Dog, Where is My Friend’s Home, Welcome, First Time in Korea? y Mask Singer - siendo este último, donde también demostró su talento para el canto.

En los últimos días, Burgos volvió a popularizarse tras colaborar con Youtubers reconocidas, tales como Chingu Amiga o Liry Onni, cuyo contenido se centra en la cultura, música y otras índoles surcoreanas.

Cabe señalar que también se desempeña como embajador honorario de México en Corea del Sur y fue portador de la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos (JJ.OO) de Invierno, organizados en dicho país en 2018.

