Senadores de Morena, listos para darle velocidad a la iniciativa sobre la Guardia Nacional

Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en el Senado, aseguró que están listos para recibir la iniciativa en materia de Guardia Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, y procesarla con todos los grupos parlamentarios “para buscar que pueda prosperar”.

Precisó que la reforma que propone que este cuerpo civil se traslade a la Secretaría de la Defensa Nacional, es una de las dos iniciativas que el Ejecutivo Federal considera como prioridad y como ya adelantó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, será enviada por el Ejecutivo el 1 de septiembre, primer día del nuevo periodo ordinario de sesiones.

El zacatecano adelantó que “será un debate álgido, fuerte y profundo” sobre el futuro de esta institución, pues lleva implícito el tema de la seguridad pública del país, del que reconoció es uno de los temas pendientes.

Recordó que hace tres años se modificó la Constitución y la ley, para crear a la Guardia Nacional, y ahora en el Senado se integró un grupo para revisar la estrategia de seguridad pública.

(Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

Aunque el presidente López Obrador asegura que la estartegia de seguridad de no confrontación directa es la adecuada, Monreal apuntó que se requiere de una revisión profunda del plan de seguridad federal “y el Senado no va a rehuir a hacerlo, porque es una facultad constitucional, no obstante que se piense que la estrategia es correcta, es conveniente mejorarla y enriquecerla”.

El senador y aspirante presidencial señaló que en las últimas dos décadas aumentó el control del crimen organizado en territorios y actividades, como el cobro de piso, la extorsión y la amenaza.

Se trata, aseveró, de un tema delicado y del principal problema debe atenderse; “pero si hay solución, si hay posibilidades de enfrentarlo con éxito, quédense con la seguridad de que no hay una banda de criminales que sea más poderoso que el Estado mexicano”.

En la segunda semana de agosto el país vivió una ola de actos violentos por parte del crimen organizado ocn el fin de diseminar el terror.. REUTERS/Jorge Duenes

Refirió que en el Senado se debate fuerte, pero siempre con respeto y tolerancia para escuchar todas las voces para transitar a consensos. Además, consideró que, desde el punto de vista constitucional, no es correcto trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante un decreto.

Para el cambio de su naturaleza jurídica, acotó, se requiere modificar la Constitución, y creo que lo más correcto sería el envío de esta iniciativa y que el Congreso decida si se aprueba o no.

Presidencia mete el acelerador para aprobar la iniciativa

Adán Augusto López, Rosa Icela Rodríguez, Luis Cresencio Sandoval, José Rafael Ojeda, José Rafael Ojeda Durán y Ricardo Mejía Berdeja (Foto: Gobierno de México))

Durante el primer día de la reunión plenaria de los Diputados federales de Morena, Adán Augusto López, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará el primero de septiembre al Congreso su iniciativa para que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según detalló, la iniciativa propone, entre otros temas, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley de la Guardia Nacional.

“Los detalles se conocerán el día primero de septiembre que se presente la iniciativa, por lo pronto les diría que es una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”

Lo anterior, explicó, es para que el Ejército Mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, sea quien coordine administrativa y operativamente a la Guardia Nacional.

