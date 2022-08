“Es mentira que se estén investigando asesinatos en Guerrero”: periodistas protestaron frente a la FGR por muerte de Fredid Román

Fotografías de periodistas asesinados colocadas en las puertas de la Fiscalía General de la República (Foto: Mónica Castro/Infobae México)

El pasado lunes 22 de agosto, el país vivió otro golpe más a la libertad de expresión, pues ese día asesinaron a Fredid Román Román en Chilpancingo, capital de Guerrero. El comunicador dirigía La Realidad y, además de ser colaborador en varios medios impresos locales, tenía un noticiero que transmitía de manera independiente por redes sociales.

Como respuesta, varios reporteros en el país han denunciado la situación exigiendo una correcta investigación del caso para dar con los responsables de su silenciamiento y del de los otros 14 periodistas quienes, tan solo en lo que va del 2022, se toparon de cara con la muerte solo por el hecho de ejercer su profesión.

Así fue que en la Ciudad de México (CDMX), al menos cien trabajadores del gremio asistieron este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) cuyas instalaciones clausuraron de manera simbólica para denunciar el asesinato del profesional guerrerense así como para señalar la creciente violencia contra la prensa en México.

Instalación de cintas amarillas y fotos a modo de protesta por el homicidio de Fredid Román frente a la FGR (Foto: Mónica Castro/Infobae México)

La convocatoria se hizo mediante redes sociales y los manifestantes acudieron con vestimenta de color negro, veladoras, cintas amarillas y fotografías de las víctimas, las cuales colocaron en la entrada del edificio ubicado en la Avenida Insurgentes 20, colonia Roma Norte.

Alrededor de las 7:20 de la noche, un hombre tomó la palabra: “Mi nombre es Jonathan Cuevas y soy periodista desplazado de Iguala, Guerrero”. Con cámaras, celulares y micrófonos, los asistentes se aproximaron a escucharlo.

Jonathan, de la agencia API pidió justicia para Fredid Román, así como seguridad para él mismo y su familia, pues aseguró que en repetidas ocasiones ha denunciado que funcionarios de la entidad ofrecieron 25 mil pesos a un grupo de pistoleros para asesinarlo.

Jonathan Cuevas, periodista desplazado de Igual, Guerrero, desmintió que se estén investigando casos de intimidación a comunicadores en la entidad (Foto: Mónica Castro/Infobae México)

Asimismo, expuso que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no ha cumplido su tarea de investigar las denuncias que sus compañeros desplazados han interpuesto:

“Es mentira que se estén investigando los asesinatos de compañeros, ojalá y el de Fredid, de verdad, no siga esta tendencia de no investigar, de no hacer justicia […] Nosotros nos preguntamos aquí si la fiscalía del estado y de la República están esperando a que nos asesinen para poder dar seguridad porque hoy que sepultaron a nuestro compañero Fredid en la comunidad de Buenavista, Chilpancingo, hoy sí hubo seguridad, hoy sí enviaron policías”, dijo.

Luego, de entre los presentes, un hombre alto y familiar surgió para tomar la palabra. Se trataba de Rodolfo Montes, un periodista originario de Quintana Roo que el pasado 20 de julio asistió a la conferencia mañanera del presidente López Obrador para solicitar ayuda porque lo habían amenazado de muerte.

Rodolfo Montes ha denunciado frente al presidente López Obrador, las intimidaciones por parte de quienes dicen ser del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Mónica Castro/Infobae México)

Aquel día, el comunicador también conocido como “El Negro”, suplicó ayuda al mandatario entre sollozos, pues había recibido una llamada intimidatoria de parte de quienes se identificaron como miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cosa que el dudó. Pero las amenazas implicaban la integridad de su hija, así que, muy alarmado, decidió denunciar la situación de manera pública en Palacio Nacional.

“Nos están matando porque la protección que nos están mandando en nuestro país es endeble, es insuficiente, hay que detener esta ola de violencia en contra del gremio periodístico. Yo insisto: no es delincuencia común la única que nos está arrebatando a compañeras y compañeros del gremio, son servidores públicos, lo mismo de la CDMX que en cualquier otro lado”, declaró en la manifestación con una voz fuerte y decidida.

Al término de los pronunciamientos y un pase de lista de los profesionales asesinados hasta el momento, dos mujeres periodistas comenzaron a trazar lo que parecía ser una intervención en el piso exterior de la Fiscalía.

Trazo de siluetas con números en el piso representando a los periodistas asesinados en este 2022 (Foto: Mónica Castro/Infobae México)

El número 15 corresponde a Fredid Román (Foto: Mónica Castro/Infobae México)

Varias siluetas fueron dibujadas en el suelo representando a cada una de las víctimas: Juan Arjón López, Ernesto Méndez, Antonio de la Cruz, Yesenia Mollinedo, Sheila Johana García, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero Zazueta, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Gamboa Arenas.

La número 15, fue claro que correspondía a Fredid Román. Su asesinato solo confirma lo que Reporteros Sin Fronteras (RSF) ya había dicho con anterioridad: México es uno de los países más inseguros para ser periodista.

SEGUIR LEYENDO: