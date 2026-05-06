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Euro hoy en México: cotización de cierre del 6 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,25 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -1,1% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,48 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,58%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,44%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual se sitúa en 7,84%, ligeramente por encima de la volatilidad de referencia de 7,68%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad del mercado.

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