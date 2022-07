“Tu cabeza ya tiene precio”: así fueron las amenazas que recibió el periodista Rodolfo Montes del CJNG

Captura de pantalla Youtube: Andrés Manuel López Obrador

Entre sollozos el periodista Rodolfo Montes, conocido también como “El Negro”, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que le brindaran ayuda y resguardo, ya que había recibido amenazas presuntamente atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras ello, el mandatario federal le dijo que sí le brindarían el apoyo y que al finalizar la conferencia sería atendido por la misma secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para resolver sus inquietudes.

“Te vamos a proteger siempre, cuenta con nosotros. Habla con Rosa Icela, tienes todo nuestro apoyo, no estás solo”, le respondió.

En una entrevista que le hizo la periodista Azucena Uresti, relató que una persona de sexo masculino le marcó en tres ocasiones, en la primera le dijo su nombre completo y que una mujer era la quien lo quería muerto. En la segunda y tercera llamada le describió la ropa que su hija llevaba puesta en ese momento, señalando que ella también podría ser una víctima, así como que supuestamente pertenece al CJNG.

Imagen del referencia de un miembro del CJNG (Captura: Especial)

“Suena mi celular, aproximadamente a las cuatro de la tarde y me habla un sujeto que muy violento me dice: ‘Rodolfo Montes Godínez, no necesitas decirme qué eres tú, una mujer güera, en la Miguel Hidalgo, le puso precio a tu cabeza, ya te cargó la verg*’. Culga”.

Recordó que esa fue la primera llamada que recibió, no obstante, tan rápido como le colgaron le volvieron a marcar, aunque ahora con un segundo mensaje que incluía la integridad de su hija.

“Inmediatamente me vuelve a marcar y me dice: ‘Por cierto, tu hija qué bien se ve vestida así', me la describió, sentí que me estaba infartando. Le marqué a mi hija, le hice videollamada y mi hija estaba vestida tal cual como le lo dijeron aquí en la capital del país”.

Tras hablar brevemente con su hija y ver que todo lo que le habían dicho coincidía, confirmó que estaba siendo vigilada de cerca. Al colgar con ella, nuevamente le marcó el agresor.

Al borde del llanto, Rodolfo Montes denunció haber recibido amenazas del CJNG por lo que pidió ayuda al presidente de México y al Gobierno Federal

“Vuelve a llamar el tipo y me empieza a decir: ‘Bueno, amigo, que le quede claro, yo llevo varios días investigándolo, trabajándolo, sé que es un hombre de bien, pero usted ya va de salida. Si usted no quiere que lastime a su hija también, este, pues, me va a dar un apoyo económico y me paso a retirar’. Me dijo que era el jefe de plaza en la capital del Cártel Jalisco Nueva Generación; yo lo dudo”.

A pesar de sus dudas de que el responsable del amago sea un jefe del CJNG, acudió con desesperación al presidente López Obrador, quien cumplió con lo que le dijo en la mañanera, pues cuando habló con Azucena Uresti, señaló que ya le habían sido designados tres guardias.

“Llegaron los escoltas, hace unas horas están conmigo, eran los escoltas de mi niña, y aquí estamos”.

Asimismo, dijo que este jueves 21 de julio irá a ratificar su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Cabe mencionar que el caso de Rodolfo “El Negro” Montes se da en un contexto de suma violencia para periodistas, siendo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador uno de los más violentos para dicho gremio.

