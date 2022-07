“El Mencho” deslindó al CJNG de amenazas al periodista Rodolfo Montes: “Le reitero mi amistad”

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", se deslindó de las amenazas que denunció el periodista Rodolfo Montes el pasado 20 de julio.

A través de un video difundido durante el domingo 24 de julio, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, deslindó a su organización, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de las amenazas recibidas por el periodista independiente Rodolfo Montes el pasado 8 de julio.

En la grabación, en la que El Mencho aparece acompañado de un grupo de hombres armados, el líder del cártel descartó que las intimidaciones dirigidas a Rodolfo Montes provengan del CJGN, ya que aseguró no tener ningún problema con el gremio periodístico.

“Yo no me meto con los medios de comunicación. Yo me deslindo de la amenaza que recibió el periodista Rodolfo Montes, ya que no estoy en contra de la libertad de expresión, al contrario, la apoyo, porque yo creo que la gente debe estar comunicada y saber qué está pasando a su alrededor”, aseguró en el video que circuló por las redes.

En este sentido, añadió que el señor Montes no le debe nada y el CJNG no debe ser un motivo de preocupación para él. “Le reitero que no tiene por qué cuidarse de mi cártel, al contrario, le reitero mi amistad”, comentó Oseguera Cervantes.

De igual forma, aseguró que su organización no se mete con mujeres, infantes ni con personas inocentes, “ya que no tienen nada que ver”.

Amenazas contra Rodolfo Montes

Al finalizar la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el periodista Rodolfo Montes interrumpió la partida del mandatario al expresar, en voz alta, que lo habían amenazado de muerte.

Ante dicha declaración, López Obrador regresó al estrado de la sala para escuchar el testimonio del reportero y cuestionar el origen de las intimidaciones.

Rodolfo Montes comentó que el pasado 8 de julio recibió una llamada en la que un hombre le aseguró que su vida corría peligro. “Rodolfo Montes Godínez, no necesitas decirme qué eres tú, una mujer güera, en la Miguel Hidalgo, le puso precio a tu cabeza, ya te cargó la verg*”, fueron las palabras que el periodista escuchó al teléfono.

Esa, sin embargo, no fue la única amenaza en contra de Montes. Inmediatamente después, la misma persona lo contactó de nuevo para comunicarle que su hija estaba siendo vigilada. “Por cierto, tu hija qué bien se ve vestida así”, le dijo el sujeto.

En la tercera llamada, el hombre aseguró que llevaba días investigando al periodista. “Usted ya va de salida. Si usted no quiere que lastime a su hija también, pues me va a dar un apoyo económico y me paso a retirar”, le dijo el sujeto hasta ahora no identificado.

“Me dijo que era el jefe de plaza en la capital del Cártel Jalisco Nueva Generación [...] Yo sospecho de alguien más”, comentó Rodolfo Montes, quien consideró desde el principio que detrás de las amenazas podría estar un servidor público “al que están ocultando”.

Asimismo, el reportero envió un mensaje al Mencho y pidió que le comunicara, por cualquier medio, si la amenaza provenía directamente del CJNG. “Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza que me lo haga saber por cualquier medio, así se presentaron, pero sospecho de alguien más”.

Tras las amenazas, Rodolfo Montes acudió a las autoridades para recibir apoyo y protección. En un principio, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno, la secretaria de seguridad de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, le brindaron un equipo de escoltas para salir del estado de Quintana Roo.

Sin embargo, durante la conferencia señaló que el mecanismo de protección a periodistas le estaba retirando las escoltas, motivo por el cual su hija tuvo que abandonar el país.

El presidente López Obrador le respondió que “te vamos a proteger siempre, cuenta con nosotros” y dio la indicación de que Rosa Icela Rodríguez mantuviera el contacto con el periodista para brindarle el respaldo necesario.

