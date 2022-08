Rosario Robles salió de prisión; seguirá su proceso en libertad

CIUDAD DE MÉXICO, 06DICIEMBRE2017.- Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la presentación del primer Manual de Calles, el cual busca crear un Diseño Vial para ciudades mexicanas mediante la construcción y mejoramiento de infraestructura urbana y espacios públicos. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Este 18 de agosto el abogado de Rosario Robles informó que la ex funcionaria será liberada, esto luego de una audiencia de modificación de medida cautelar celebrada en el Reclusorio Sur, fuentes consultadas por Infobae México confirmaron la realización de la misma.

El juez determinó esto debido a que sus condiciones de salud ya no le permiten seguir el proceso privada de su libertad, por lo que ahora tendrá que presentarse quincenalmente a la Fiscalía para así, cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el pasado 17 de agosto, la ex secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) presentó una solicitud para efectuar este cambio.

El estado de salud de Rosario Robles fue evaluado para la modificación de la medida cautelar en su proceso (FOTO/CUARTOSCURO.COM)

Después de haber valorado el estado de salud de Rosario Robles, el Juez de Control determinó sustituirle la prisión preventiva e imponerle las medidas cautelares para evitar que salga de México sin autorización, por lo que ahora la FGR tiene su pasaporte, esto con el objetivo de que continúe su proceso legal.

Diversas versiones afirman que saldría del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la noche de este mismo 19 de agosto.

Tras darse a conocer esta determinación, Mariana Moguel Robles, hija de la ex funcionaria, declaró lo siguiente para Foro TV:

Mariana Moguel explicó que para ella, es un regalo hermoso tener a su mamá en casa nuevamente (Foto: Twitter/@Mariana_Moguel)

“No sabes la cantidad de mensajes afortunados que he recibido, estoy agradecida por las muestras de apoyo, esto no solo es solo un triunfo de la defensa jurídica sino de grandes magistrados que se apegan y actúan conforme a Derecho, gente que ni siquiera nos conoce pero que no nos han soltado la mano (...) el abogado Epigmenio Mendieta había dicho que era en 15 días, pero la vida me ha dado el regalo más hermoso”.

Además, a las afueras del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla mencionó que fue un camino muy largo, pues había esperado por más de mil días, se dijo agradecida con la justicia porque su mamá dormirá en su domicilio.

De qué se le acusa a Rosario Robles

La es titular de la SEDATU ingresó a este centro femenil en 2019 debido a que que omitió informar a su superior, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, sobre el desvío de más de 5 millones de pesos cuando estaba al frente de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Las acusaciones en contra de Rosario Robles no se retiran, sino que continuará su proceso legal con algunas restricciones: no podrá salir del país y deberá presentarse quincenalmente en la FGR (FOTO/CUARTOSCURO.COM)

Aunque el delito de omisión generalmente no requiere prisión preventiva, en el caso de la ex funcionaria se le dictó la medida cautelar ante el riesgo de fuga y no contar con arraigo en la Ciudad de México. Además, en su momento se encontró una licencia de conducir falsificada con su fotografía. Su defensa mencionó que no había posibilidad de fuga.

Qué fue la Estafa Maestra

La Estafa Maestra fue una investigación periodística realizada en septiembre de 2017 por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en la que se dieron a conocer las estrategias y el modus operandi de actos de corrupción durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

A través de 11 dependencias, el gobierno federal recurrió a un mecanismo en el que se desviaron miles de millones de pesos. El trabajo periodístico surgió a raíz de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) referente al gasto del gobierno de Peña Nieto entre 2013 y 2014, en el que se detectaron contratos ilegales por más de 7 mil millones de pesos, de los cuales no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Quizás el dato más sorprendente que ha arrojado La Estafa Maestra es una cifra que enciende las alarmas en México: cero responsables. En la imagen (izquierda a derecha) Alfredo del Mazo, Rosario Robles y Emilio Lozoya, los principales señalados del desvío millonario de recursos (Fotoarte: Infobae, Jovani Silva)

Esa cantidad le fue entregada a 186 empresas, algunas de las cuales no contaban con la infraestructura para dar los servicios por los que fueron contratadas o simplemente no “existían”.

Para ello, el gobierno no entregaba de manera directa los contratos, sino que primero se los daba a ocho universidades públicas, mismas que posteriormente se los daban a las empresas. Por esta triangulación de recursos, las instituciones educativas cobraban millones de pesos por “comsión”.

