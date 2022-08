“Con la gracia de un payaso sangrón”: así es como AMLO dirige la relación México-EEUU, según Loret de Mola

(Fotos: Presidencia y Cuartoscuro.)

Varias han sido las críticas que han recaído en Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por las acciones que estarían afectando la relación con su homólogo de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, y - por consiguiente - la diplomática y bilateral con México.

Esto, no sólo a raíz de sus polémicas declaraciones contra medidas o políticas del Gobierno vecino, también en los actos que recaerían en lo burlesco y, según The Washington Post, en lo “vergonzoso y sin ética” de López Obrador.

Es bajo ese contexto que el periodista, Carlos Loret de Mola, expresó preocupación por el rumbo que tomaría la República mexicana ante la falta de seriedad que el Jefe del Ejecutivo ha demostrado hacia con su país vecino.

“El presidente está abordando con la gracia de un payaso sangrón la relación más estratégica e importante para el país”.

Bajo ese tenor, el también colaborador de LatinUs resaltó el verdadero significado detrás de los irreverentes actos de López Obrador, tales como la propuesta de retirar la Estatua de la Libertad, cuyo mensaje, dijo, buscaría “agredir al vecino”; o la dedicatoria de la canción “Uy que miedo”, con la cual demostraría desafío o falta de respeto y escasa seriedad.

“¿Será que es el único que no se ha dado cuenta de que sus mofas nos están saliendo carísimas? ¿Será que no se ha dado cuenta de que no es él quien paga los platos rotos al final del camino”, cuestionó en su columna para El Universal.

“La relación México-Estados Unidos está pasando por uno de sus peores momentos”.

Sin embargo, Loret de Mola aseguró que dichos desplantes ya han cobrado las primeras consecuencias para México, especialmente, tras la segunda visita de López Obrador a Washington, el pasado 12 de julio.

Una de éstas, posiblemente la más destacable, fue la controversia que EEUU levantó el 20 de julio pasado (ocho días después del encuentro bilateral) contra la política energética de México por, argumentó, violar al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según lo dicho por la nación vecina, la política energética mexicana impide dar paso a la implementación de energías limpias, al mismo tiempo que discrimina a las compañías estadunidenses para priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

La recepción de la queja marcó el inicio del periodo de 75 días en el cual los países involucrados (EEUU y México) deberán solucionar la controversia. En caso de no llegar a un acuerdo, el asunto pasaría a organismos internacionales.

No obstante, recordó Loret, una resolución favorable para EEUU conllevaría una multa para México de hasta USD 30 mil millones, convirtiendo a la reforma energética “en una más de las carísimas necedades del presidente”.

Fortalecimiento de la frontera:

Otro de los resultados (o repercusión) de la actitud López Obrador es la inversión en infraestructura fronteriza, para la cual México deberá destinar más de mil millones de dólares para lo que resta del sexenio de López Obrador, es decir, del 2022 al 2024.

Cabe señalar que la inversión de la administración mexicana responde a los 3.4 mil millones de dólares que el Gobierno estadunidense destinará para llevar a cabo 26 proyectos de construcción y modernización de puertos de entrada terrestre.

Dichos proyectos, según México, beneficiarán con la creación de empleos “bien pagados” e incremento en la seguridad fronteriza. En tanto, agregó, la inversión mexicana aunaría a un flujo de comercio y personas “más seguro y eficiente”.

Pese al compromiso que AMLO entabló frente a paisanos y paisanas desde la ventana del Hotel Lombardy, el escrito de su Gobierno no refiere al número de visas a entregar o algún asunto relacionado con dicha petición.

