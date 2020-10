“Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando”: AMLO cita a Chico Che al hablar de energías limpias

AMLO impulsará el sistema eléctrico nacional (Foto: Presidencia de México)

Ante el influyentismo que pudieran tener empresas del sector energético en medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no le preocupa, pues consideró del orden común que las firmas que se ven agravadas con su política de proteccionismo en el ramo, en especial con Petróleos de México (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), paguen artículos en periódicos de talla nacional e internacional.

“Tienen agarraderas y tienen influencia y pueden hasta promover un artículo en el New York Times o en El País, o en el Wall Street Journal, en el Financial Times o en el Reforma y ya con eso” , refirió. Sin embargo, ante esta posibilidad de influir en la opinión pública, el mandatario nacional refirió que no tiene miedo, es más citó al cantante Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che.

Ahora sí que, como diría mi paisano Chico Che, uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando

El motivo de esta declaración ocurrió durante la conferencia matutina de este lunes 26 de octubre, cuando AMLO, desde Palacio Nacional, fue increpado en el tema de las compañías privadas productoras de energía, pues de acuerdo con algunos medios de comunicación y declaraciones de representantes de esas empresas, el gobierno federal está aplicando políticas a modo en beneficio de las empresas productoras para el Estado, mismas que con el tiempo, incentivarían la fuga de inversiones.

Inicialmente, el mandatario rechazó esa tesis y aseguró que seguirá promoviendo la apertura a la inversión privada en el sector energético, “pero sin abusos porque, por ejemplo, Iberdrola se convirtió en un monopolio y vende energía eléctrica a precios elevadísimos” .

El jefe del ejecutivo federal esbozó una respuesta en la que retomó datos recientes de la historia de México, en los que queda de manifiesto el incremento de los costos energéticos, así como del servicio de la CFE.

“¿Qué pasó en los sexenios anteriores en cuanto al precio de la luz, al precio de las gasolinas? Constantemente aumentaba el precio de la luz, había gasolinazos, porque predominaban las privadas; entonces, ahora lo que estamos haciendo es poniendo orden. Por eso me llama la atención, ahora sí que es un timbre de orgullo que digan que estamos protegiendo a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex ; pero sí para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola”, manifestó AMLO.

También hizo una remembranza de largo aliento, en la que recordó cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica en 1960.

“¿Saben por qué, entre otras cosas? Porque las empresas privadas no querían ir a electrificar los pueblos, porque no era negocio . Es como lo del internet de ahora, que no hay internet en los pueblos apartados porque no es negocio, por eso va a haber internet gratuito para todos, ya lo estamos instalando en todo el país. Pero la empresa privada, ¿dónde va a poner sus antenas para que haya internet? pues en las grandes ciudades, donde hay clientes ”, recordó el tabasqueño.

Asimismo, recordó las palabras de López Mateos, quien aseguró desde hace 60 años que habrá mexicanos que buscarán entregar la energía eléctrica a extranjeros.

“'Les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros -fíjense la visión, cuando se habla de un hombre visionario- en los años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros […] Ni un paso atrás, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo, hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica' ”, citó el presidente.

