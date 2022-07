AMLO pidió iniciar una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad que está en Nueva York

El mandatario aseveró que ya no se trata de una estatua que sea un símbolo de libertad (Foto: CUARTOSCURO / Getty Images)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la mañanera de este lunes propuso retirar la Estatua de la Libertad ubicada en Nueva York, Estados Unidos, si el gobierno vecino llegase a condenar al activista Julian Assange.

Asimismo, indicó que periódicos importantes como New York Times, Washington Post, el Financial Times o incluso El País deberían convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para pedir y exhortar que se le otorgue un indulto a Assange. “Si no lo hacen, van a quedar manchados”, aseguró.

“Y hay que empezar con la campaña que, si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de La Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad”, indicó.

La Estatua de la Libertad fue un regalo de Reino Unido hacia Estados Unidos en 1884 en conmemoración de la alianza hecha tras la declaración de Independencia de Estados Unidos, misma que se celebra el 4 de julio.

El presidente de México ofreció asilo político al periodista australiano buscado por el gobierno de Estados Unidos (Fotos: Reuters / lopezobrador.org)

Después le cuestionaron si es un tema que plantearía con Joe Biden y aseguró que sí lo hará y que de igual manera lo trató con el expresidente Donald Trump en su momento pues “no puede haber silencio”. Cabe recordar que López Obrador se reunirá con el presidente Biden la próxima semana en la Casa Blanca.

Cabe destacar que esta no ha sido la primera vez que el presidente mexicano se ha lanzado a favor de Assange, pues incluso en otras ocasiones ofreció asilo político al periodista. Sin embargo, también ha sido criticado por su postura, pues México se encuentra en una crisis de violencia hacia periodistas.

De acuerdo con las cifras de la organización Artículo 19, desde que el mandatario llegó al poder, en diciembre de 2018, se han contabilizado casi 2 mil agresiones contra la prensa, incluyendo más de 30 asesinatos de periodistas.

El presidente ha ofrecido en reiteradas ocasiones asilo al activista Julian Assange (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

En la misma mañanera en la que pidió desmantelar la Estatua de la Libertad, AMLO calificó como una campaña de desprestigio las denuncias por los ataques contra periodistas, los más recientes, el de Fernando de Yarza y Susana Carreño gravemente herida en Puerto Vallarta, Jalisco.

“Es más de los mismo, es la campaña de desprestigio en contra del Gobierno de México, estas asociaciones que hay de todo tipo que aparecen cuando no les gusta o no les conviene un gobierno”, apuntó.

Además aseguró que el mandatario de dichas agrupaciones se dedica a proteger a medios de información y se encuentran molestos porque ya no reciben subvenciones que se les daba en otros gobiernos para publicidad.

Assange se enfrenta a una pena de 157 años (Foto: REUTERS/Peter Nicholls)

El mandatario ha recibido algunas burlas por proponer iniciar una campaña para retirar la estatua, una de éstas fue por parte de Chumel Torres, uno de los principales opositores de la 4T de López Obrador.

“Qué nada orate suena mi presidente”, comentó a través de un tuit.

Usuarios en redes sociales comenzaron a realizar bromas e incluso memes sobre el discurso del presidente contra la Estatua de la Libertad.

Cabe señalar que recientemente el mandatario se vio involucrado en otra polémica tras llamar “hitleriano” al publicista Carlos Alazraki, miembro activo de la comunidad judía en México. Lo que ocasionó que el Comité Central de ésta se lanzara en contra del mandatario tras referirse a un judío con una de las etapas más oscuras de la historia de la humanidad.

