Yanet García: así fue su paso de “chica del clima” a reina de Only Fans

Yanet García ha tenido una carrera ascendente en los espectáculos (Instagram/iamyanetgarcia)

Yanet García ha tenido un ascenso meteórico en su carrera dentro del mundo del espectáculo.

En unos cuantos años pasó de presentar la sección del clima en una televisora local a ser una sensación internacional, inundarse de seguidores en redes sociales y conquistar una de las plataformas digitales de mayor relevancia en la actualidad: Only Fans.

Su nombre completo es Yanet Cristal García San Miguel y nació un miércoles, el 14 de noviembre de 1990, en Monterrey, Nuevo León.

La regiomontana mantenía una vida relativamente normal en el norte de México, se dedicó a sus estudios llegando a convertirse en contadora pública.

De modelo a conductora

No fue hasta que llegó a sus veintes que comenzó el interés de Yanet García, primero, por el modelaje, creando una academia en su natal Monterrey.

Al mismo tiempo participaba en concursos de belleza, aunque sin mucho éxito, incluso se inscribió al certamen de “Nuestra Belleza Nuevo León”, pero no prosperó.

La oportunidad que le cambió la vida a Yanet García se dio gracias a su academia de modelaje.

Yanet García pasó de estudiar Contaduría Pública a ser modelo reconocida a nivel internacional (Instagram/iamyanetgarcia)

Como parte de sus labores en su academia, llevaba a modelos para Televisa Monterrey. En una ocasión se encontró con el presentador de noticias, Mauro Morales, quien la invitó a dar el clima.

Yanet García no aceptó la oferta de Morales de inmediato debido a su inexperiencia en materia meteorológica y conducción televisiva, pidió tiempo para capacitarse e incursionar en los medios de comunicación. Y así sucedió.

La chica del clima

El programa en el que Yanet García incursionó como presentadora del estado del tiempo fue “Gente Regia”, que se transmitía en Televisa Monterrey, haciendo su primera aparición en 2015, a sus escasos 25 años.

Lo que parecería un trabajo secundario en una televisora local, se convirtió en el escenario central de su exposición nacional e internacional.

Poco a poco, Yanet García comenzó a acaparar reflectores debido a su belleza, convirtiendo la sección del clima en una de las favoritas de los telespectadores regiomontanos.

La fama de Yanet García salió de Monterrey, luego del estado y se esparció por gran parte del territorio nacional.

Su popularidad rebasó fronteras cuando protagonizó notas en medios internacionales como TMZ y Playboy, quienes le acuñaron el mote de “la chica del clima más sexy del mundo”.

Yanet García comenzó su fama conocida como "la chica del clima" (Instagram/iamyanetgarcia)

La popularidad

Yanet García supo aprovechar su popularidad, dejó atrás Televisa Monterrey, se mudó a la Ciudad de México y se sumó a uno de los principales programas matutinos de toda la televisión mexicana: “Hoy”, haciéndose cargo de presentar el clima, su especialidad.

En menos de tres años, la joven contadora pública y aspirante a reina de belleza, pasó a ser parte en la alineación de uno de los shows más longevos, largos y populares del país, donde fue bien recibida por el público.

Sin embargo, la ambición profesional de Yanet García no se detuvo ahí. A menos de dos años de formar parte de “Hoy”, alistó sus maletas de nuevo y, ahora con visa y pasaporte en mano, se mudó a Estados Unidos para sumar filas en Univisión.

A la par, Yanet García se convirtió en entrenadora de salud certificada, aprovechando así la experiencia fitness que ha acumulado tras horas de entrenamientos.

Yanet García pasó de ser presentadora del clima en un canal local a uno de los programas más importantes del país y de ahí a EEUU (Instagram/iamyanetgarcia)

Polémicas y desamor

Yanet García no ha estado lejos de las polémicas que la naturalidad de la fama provocan.

Al ser una mujer bella, recibe críticas constantes sobre su cuerpo. Sus detractores aseguran que el producto de su escultural cuerpo ha sido a través de cirugía estéticas, la modelo insiste en que ha sido mediante duras sesiones en el gimnasio como lo ha conseguido.

La “chica del clima”, sin embargo, ha aceptado que solo se ha sometido a una cirugía estética: operación de busto. Fuera de eso, asegura, todo es natural.

Yanet García no tiene problemas al compartir fotografías de años anteriores y mostrar el cambio al que ha sometido a su físico con el fin de animar a la gente a hacer ejercicio y, con la disciplina adecuada, obtener el cuerpo que deseen.

Yanet García nunca ha ocultado el cambio al que ha sometido a su cuerpo (Instagram/iamyanetgarcia)

Otra polémica ocurrió cuando hackearon su cuenta de Instagram y difundieron imágenes privadas de la modelo, además, subieron historias desde su perfil donde pedía a sus seguidores a descargar una app apócrifa con la promesa de compartir un video íntimo de la presentadora, por suerte pudo recuperar su cuenta al poco tiempo.

Pese a ser una mujer atractiva, Yanet García no ha tenido buena suerte en el amor. Uno de los pocos romances que se les ha conocido fue con el youtuber y gamer profesional llamado Doug Censor Martin, quien presuntamente terminó con ella para enfocarse más en su profesión.

La relación más reciente fue con el empresario, coach y escritor, Lewis Howes, con quien mantuvo un noviazgo de dos años, el cual terminó por una supuesta infidelidad que, según la propia Yanet García, fue con la actriz Martha Higareda, la actual pareja del exatleta, quien ha negado las acusaciones.

Only Fans, la culminación de la fama

Con la fama internacional que había alcanzado, Yanet García se convirtió un fenómeno en redes sociales, principalmente en Instagram, donde actualmente suma casi 15 millones de seguidores.

Sin embargo, no se quedó en las redes sociales convencionales, sino que incursionó en nuevas plataformas que le significaron ingresos extra nada despreciables.

Fue así que Yanet García anunció el 18 de abril del 2021 que tendría su cuenta de Only Fans, una red social en la que los usuarios realizan un pago mensual para acceder a contenido exclusivo.

Aunque esta plataforma puede ser utilizada para ofrecer cualquier tipo de publicaciones exclusivas, la mayoría de las cuentas lo usan para vender contenido para adultos, erótico y de índole sexual.

Yanet García alcanzó la culminación de la fama con Only Fans (Instagram/iamyanetgarcia)

Para poder acceder al contenido de Yanet García tienes que pagar 20 dólares al mes, es decir, alrededor de 400 pesos mexicanos.

Si bien, la plataforma no permite señalar cuántos suscriptores tiene una cuenta de Only Fans, sí te dice cuantos post ha realizado y like ha recibido.

Actualmente, Yanet García suma 453 publicaciones y 356.6 mil likes en todas ellas. Suponiendo que cada uno de los suscriptores haya dado like a cada una de las publicaciones de Only Fans, podríamos calcular que la “chica del clima” tiene alrededor de 800 suscriptores, al menos, aunque muy probablemente son muchos más.

Lo anterior significa que Yanet García estaría ganando al menos 16 mil dólares al mes, unos 320 mil pesos mexicanos.

Cabe mencionar que, a los pocos días de haber lanzado su cuenta de Only Fans, publicaciones especializadas aseguraron que fuentes alrededor de Yanet García les informaron que la modelo había roto récord de suscriptores, lo que confirmaría que son muchos más.

